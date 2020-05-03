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воскресенье, 03 мая 2020 15:46

Король и Королева на лошадях и трубачи в масках - Львов празднует день рождения
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День Львова в етом году отмечают по-особенному
Фото: 24 канал
День Львова в етом году отмечают по-особенному
День Львова в етом году отмечают по-особенному
День Львова в етом году отмечают по-особенному

3 мая Львов отмечает свой день рождения. Через карантинные мероприятия программу празднований существенно изменили.

Началось действо тем, что ко входу в львовскую Ратушу на лошадях подошли Король и Королева и поблагодарили всех медиков за работу.
Благодарность также выразил мэр города Андрей Садовый и его жена Екатерина. А флаг города на штандарте у Ратуши поднял львовский врач Игнат Герич, сообщили на сайте Львовского горсовета.

Скульптуры всех 4 фонтанов на площади Рынок одели в защитные маски с надписью "Спасибо врачу" и символические медицинские халаты.

"Ежегодно в первое воскресенье мая мы празднуем День города. Но в этом году в мире пандемия, и День города мы перенесли. Однако законы человеческие не является писаными для Короля и Королевы. И они сегодня приехали к нам. Позвольте, Ваши Величества, чтобы мы этот день сегодняшний посвятили нашим врачам, нашим медицинским работникам, которые спасают всех нас ", - сказал Садовый.

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Трубачи исполнили традиционную мелодию города, а хор "Гомон" - Гимн Украины.

Китайский город Чэнду поможет Львову, где продолжает расти число зараженных, в борьбе с коронавирусом.

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03
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