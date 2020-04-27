Китайский город поможет Львову в борьбе с коронавирусом

Китайцы помогут Львову в борьбе с коронавирусом. Фото: Высокий замок

Китайский город Чэнду поможет Львову, где продолжает расти число зараженных, в борьбе с коронавирусом.

"Письмо о готовности помочь в борьбе с Covid-19 мэрия китайского города Чэнду прислала в ответ на обращение городского головы Львова Андрея Садового. Мэр Чэнду Ло Цян отметил, что речь идет о партии изделий медицинского назначения. По предварительным договоренностям, город готов предоставить Львову до 1000 респираторов N95, 150 защитных костюмов и 200 наборов реагентов для ПЦР-диагностики", - сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Защитные средства и реагенты Львову предоставят бесплатно.

"Я уверен, что под Вашим руководством жизнь города и производство скоро восстановятся. Друг познается в беде. Чэнду и Львов всегда взаимно будут помогать, поддерживать друг друга и вместе переносить невзгоды", – говорится в письме.

Андрей Садовий обещал направить соответствующие письма-просьбы во все города, которые являются партнерами Львова.

Чэнду является одним из крупнейших городов Китая с населением около 16,5 млн человек.