"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки

От 13 августа в Полтаве стартовал трехдневный медовый ярмарка. Проводят его в центре города, на аллее по улице Гоголя, возле областного музыкально-драматического театра.

Ярмарка традиционно организуют в день Маковея, или Медового Спаса. В этом году проводят 25-й раз. Участники - 16 семей пчеловодов из общин Полтавского района. Все они - члены Полтавского областного Общества пчеловодов

Фото: Ольга Стенько

- А мед натуральный? Это с чего? - спрашивает человек в светлом кепи и полосатой футболке.

У палатки, где торгуют продуктами пчеловодства, стоит со своей чайной ложкой в ​​руке.

- Это лесное разнотравье, - пасечница Людмила Емец берет в руки банку с медом.

Набирает пластиковой ложкой из пол-литровой банки жидкий мед, наливает мужчине в его ложку.

- Ммм... Ох и вкусно, - облизывая ложку, говорит мужчина.

Автор: Ольга Стенько Семья Хаценко покупает мед только на пасеке Емцев

От удовольствия щурит глаза за очками в золотистой оправе и качает головой.

- А вот попробуй еще акациевый с липой, вообще бесподобно, - смакуя мед со своей ложки, возвращается к мужу невысокая женщина в ярко-голубой футболке. - Я его и возьму.

Пока женщина рассчитывается, человек рассказывает, что они с женой на ярмарку меда всегда ходят со своими ложками, потому что так гигиеничнее, и меньше пластика тратят. А мед семья берет только на пасеке семьи Емцев - уже годами.

- Мед очень любим. Ежегодно покупаем на ярмарке литра три разного, но только с этой пасеки. А потом еще добираем. Например, на Покрову на ярмарке, они тоже торгуют. Люблю акациевый, гречишный и очень нравится лесное разнотравье, - рассказывает Мария Хаценко.

Неожиданно прямо из солнечного неба летят обильные капли воды. Люди рядом удивленно оглядываются.

Автор: Ольга Стенько Священник освящает ярмарка меда в начале дня

- С праздником! - сочным баритоном говорит священник в черном подряснике, красно-желтой епитрахили и нарукавниках.

Держит в левой руке золотистую чашу, в правой - кропило. Освящает мед в торговых палатках пчеловодов. Люди вокруг радуются, поздравляют батюшку в ответ. Подставляют головы под капли воды.

В одной из палаток женщина выбирает на прилавке кусочек прополиса, завернутый в прозрачную пленку. Просит взвесить.

Автор: Ольга Стенько Ирина Шмургина покупает прополис у семьи Матюхина

- Очень вспомогательное средство. Если горло болит, или нездоров - кусочек откусываю, и понемногу сосу его. Снимает всякое воспаление. Защищает от всех болезней. У меня есть и готовая настойка спиртовая, покупала здесь. А это держу на всякий случай. И внучечке, если чтоо, разводим и даем пить. Много лет беру мед и продукты пчеловодства только на этой пасеке, в Матюхиных, - говорит полтавчанка Ирина Шмурыгина.

- 20 граммов. Это на 60 гривен, - пасечник Дмитрий Матюхин взвешивает прополис на небольших кухонных весах.

Ориентирует по ценам на мед. Липа с акацией - 250 грн за литр, разнотравье - 120 грн за литр.

- Осталось уже только два сорта. Была чистая акация, ее уже продали. В этом году - по 300 гривен, сразу разобрали. Цены, конечно, выросли - в прошлом году по 250 продавали акацию чистую. Сейчас очень мало такого меда: обильные осадки, холодно было в то время, как акация цвела. Этот мед очень популярен, - говорит пчеловод.

Кроме меда, продают и питьевой мед трех сортов: виноградный, терновый и настоянный на травах. Пол-литровая бутылка стоит 80 грн.

Автор: Ольга Стенько В Полтаве проводят Праздник меда

Практически у каждой палатки собирается небольшая очередь. Люди активно дегустируют, спрашивают цены, выбирают и покупают. Если хотите пробовать мед, пчеловоды дают пластиковую одноразовую ложку, которой набирают мед нужного сорта. Здесь все организовано: одна ложка - один раз касается меда. После облизывания белый пластик отправляется в помойку.

- Добрый день. Держпродспоживслужба. Покажите, пожалуйста, документы на пасеку, - невысокая блондинка показывает удостоверение семье Хохич, торгующим собственным медом.

Сергей Хохич достает из-за прилавка аккуратную папку с названием "Паспорт пасеки". Передает сотрудникам Держпродспоживслужбы на проверку. Внутри - справки с печатями и голограммами.

Автор: Ольга Стенько Сотрудники Держпродспоживслужбы проверяют у пчеловодов документы на пасеку

- Проверяем наличие паспортов, зарегистрирована ли пасека. Потому что мед можно продавать только с зарегистрированной пасеки. Каждую весну до 15 мая вся пасека должна быть клинически осмотрена. Проводится отбор проб на паразитарные и инфекционные заболевания. Если все благополучно и результаты отрицательные - мед можно продавать. Здесь, видим, все документы есть. На этих ярмарках Союза пасечников всегда в порядке все документы и продукты качественные, - говорит руководитель отдела организации противоэпизоотической работы ГУ Держпродспоживслужбы в Полтавской области эпизоотолог Наталья Карпенко.

- Регистрация это страховка самого пасечника. Если что-то случится, то никто не будет с вами говорить, когда нет документов на пасеку. Например, фермер химикатами обработает поле и отравит пчел. В такой ситуации сразу обращаться в сельсовет, вызвать ветврача. А если пасека не зарегистрирована, с тобой даже разговаривать никто не будет - объясняет пасечник.

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С удовольствием представляет свой товар. Славится своей медовухой. Ее готовит из натурального ягодного сока, сброженного на меду.

- Сегодня продаю меда несколько сортов. Разнотравья с малиной и липой, а разнотравье с фацелией и подсолнечником, есть акация с садами. Цена от 120 гривен за литр. В этом году акации много было, но чистой у меня никогда не бывает, - говорит Сергей Хохич.

Автор: Ольга Стенько Семья Хохич продает мед натуральный и питьевой

Пчеловод рассказывает, что чистый акациевый мед имеет очень светлый цвет и не вообще кристаллизуется. Это его отличием. Если, кроме акации, попал пыльцу других медоносов, мед приобретает окраску - разных оттенков желтого. А со временем - примерно в начале следующего года - постепенно появляется кристаллический осадок.

Гречишный мед - самый темный, коричневый. Он кристаллизуется со временем, но сверху образуются жидкая "юшка".

Для любителей меда пчеловод дает совет, как в течение года с удовольствием лакомиться любимыми полезными сладостями.

Автор: Ольга Стенько Мед в сотах продают по 200 грн за килограмм

- Любой мед за три-четыре месяца кристаллизуется. Это один из признаков качества. Если любите жидкий, можно его подогревать. Первое, когда принесли домой трехлитровую банку меда, сразу разлить его в небольшие емкости. Потому что часто бывает, люди с большой банки достают металлической ложкой кристаллизованный мед. Ложка соскакивает и банка бьется. В пол-литровой такой шанс меньше. Но есть. Поэтому брать мед - только деревянной ложкой. А чтобы сделать мед жидким, небольшую банку следует поставить в емкость с водой, нагретой до температуры 40°С. В кипяток ставить не рекомендую - он потеряет свои свойства. Это будет не мед, а сладкая вода. Так же, в микроволновке тоже не надо разогревать, - советует Сергей Хохрич.

Кроме жидкого меда, продают нарезанный мед в сотах по цене 200 грн за кг.

На ярмарке можно приобрести другие продукты пчеловодства. На некоторых прилавках можно найти пакетики с разнцветными крупинками.

Автор: Ольга Стенько Пыльцу продают по 30 грн за 100 г

- Это пыльца. Пчелы собирают его на лапки. Когда летят в улей, отряхивают о специальные решетки, которые мы ставим на леток. Пыльца собирается в специальные коробочки. Разноцветный, потому что с разных растений. Очень биологически активное вещество - здесь практически вся таблица Менделеева, полезные микроэлементы. Принимают первые дни понемногу, потому что сначала может быть аллергия - по пол чайной ложки. Если нет побочных эффектов, доводят до ложки в день. Много нельзя - пыльца очень витаминный продукт, может навредить при передозировке. Многие детям берут - то напоминаю, что совсем немного можно, по 5-10 зернышек в зависимости от возраста, - рассказывает пасечник Геннадий Кащук.

Пыльцу продают по 30 грн за 100 г.

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Среди новинок ярмарки в этом году - медовое пиво.

- Здесь нет химии. Добавляем солод, ибо без него пива не будет. Делаю на медовые - бродит все, как положено, минимум месяц. Готовится минимум три месяца. Много лет готовлю меди. А я решил попробовать новинку - для разнообразие в жизни. Пиво я люблю. Варю три сорта - светлое, темное и крепкое. У него больше солода добавляем. Для себя варили уже не раз, но на продажу - впервые. Продаю по 100 гривен за литр, - говорит пасечник Василий Гаврилов.

Автор: Ольга Стенько Пасечник Василий Гаврилов в этом году сварил для ярмарки медовое пиво

Кроме медовых продуктов, на ярмарке продают авторские сувениры, украшения, игрушки. И над всей аллеей разносится аромат Прованса - пахнет лавандой. Ее охапки висят на веревках под тентом, лежат на столе и расфасованы в крупные пакеты. У палатки на деревянном стуле сидит владелица лавандовой фермы Марина Позднякова.

Рассказывает, что дома в селе Старые Санжары решила разводить лаванду. Привезла из Италии 100 кустов, из которых перезимовали семь. Тогда нашли приспособленный для нашего климата сорт. Сейчас лаванда цветет на двух гектарах. Помимо отличной фотолокации, это и элемент бизнеса. Из сушеной лаванды изготавливают саше для сна с травами - добавляют хмель и мяту. Ароматизаторы для шкафа и комнаты, основы для ванны, сырье для мыловарения.

Автор: Ольга Стенько В Полтаве проводят Праздник меда

- Пока лаванды не много по площади. Но я мечтаю делать лавандовый мед. Мой дедушка - глава знаменитого пчеловодческого рода Сенчуков. У всех в роду уже свои пасеки, а он своей уже меньше занимается, потому что ему 90 лет. То в меду разнотравья есть и доля лаванды, - рассказывает предпринимательница.

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А к лотку пасечников Сенчук на ярмарке едва ли не самая большая очередь. Что понятно, ведь у них есть уникальное предложение: гречишный и кориандровый мед. Последний получил в этом году золотую медаль на международном конкурсе London Honey Awards 2021.

Автор: Ольга Стенько Пасечница Татьяна Сенчук угощает гостей гречневым медом

- У нас единственных на ярмарке есть карпатский мед - наши друзья передали меда, собранного в горах. Такой продаем по 300 гривен, потому что редкий. Карпатский мед тяжелее дается. Если за сезон на Полтавщине можно собрать 100-120 кг с улья, то в Карпатах это 50 кг. Еще один редкий мед - гречишный, его не было три года. Поэтому на него и цена такая, тоже 300 гривен. Летнее разнотравье продаем по 150. Лишь вчера откачан. Кориандровый - по 250. Им очень гордимся. Для меня кориандровый - самый вкусный. Очень мягкий вкус. Имеет специфическую кислинку, которая постепенно раскрывается во рту - послевкусие. Сначала пробуешь - ну мед как мед. А потом приходит вау-эффект. Еще одна особенность кориандрового меда - он маслянистый. Его можно намазать на хлеб, присыпать сверху сушеной малиной или замороженной смородиной. Очень полезен для желудочно-кишечного тракта, выравнивает кислотность, - рассказывает соучредительница бренда "Пасека Сенчук", пчеловод Татьяна Сенчук.

Медовая ярмарка в Полтаве работает с 8 до 17 часов в субботу на воскресенье - 14 и 15 августа.

14 августа отмечают Медовый спас. С этого дня начинается Успенский пост. Он продолжается до 28 августа. В этот день христиане посещают богослужения и освящают букеты - "маковейчики".