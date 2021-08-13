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пятница, 13 августа 2021 21:00

На Медовый спас святят букеты из мака и цветов

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На Медовый спас святят букеты из мака и цветов
Завтра христиане отмечают Медовый спас. Фото: Pexels

14 августа отмечают Медовый спас.

С этого дня начинается Успенский пост. Он продолжается до 28 августа. В этот день христиане посещают богослужения и освящают букеты - "маковейчики".

"Маковейчики" делают из головок мака и сезонных цветов. В Житомирской области в них добавляют морковь, кукурузу, горох, фасоль и укроп. В Черкасской области святят венок из цветов и колосьев со свечей. На Подолье в церковь приносят снопы из трав и овощей. После службы с ними обходят дворы.

"Маковейчики" не выбрасывают. Их хранят дома, возле икон.

На Медовый спас в церкви освящают мед. Люди верили, что его можно есть только после этого дня. Медом приправляют пироги и вареники. Мяса в этот день не едят, готовят постные блюда.

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Украинцы верили, что в этот день нельзя купаться, чтобы не заболеть. Нельзя шуметь, чтобы не напугать пчел. Люди на Медовый спас не убирали. Всю работу пытались завершить накануне.

13 августа православная церковь отмечает праздник в честь праведного Евдокима Каппадокиянина. Его почитают как одного из покровителей и молитвенников пред Богом семейного очага. Покровитель родился в Каппадокии и жил в IX в в царствование императора Феофила. Он был сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии. Свою жизнь Евдоким посвятил в угоду Богу и помощь ближним.

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Дата
13
августа

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