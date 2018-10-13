Автор: rbc Минобороны: количество взрывов на арсенале у Ичне уменьшилась

Интенсивность взрывов на арсенале у Ичне в ночь на субботу существенно уменьшилась по сравнению с ночью предыдущих суток.

"По состоянию на 8.00 на технической территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В общем интенсивность взрывов в ночное время, по сравнению с аналогичным периодом предыдущих суток существенно уменьшилась", - говорится в сообщении Минобороны.

В Минобороны добавили, что на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, инженерная и специальная техника ВС Украины, привлечена спецтехника ДСНС Украины.

Пожарная авиация ДСНС с 8.00 находится в готовности к работе.

15 групп разминирования ВС Украины продолжают работать на технической территории арсенала.

Как сообщалось, в пятницу появилась информация, что в Ичне возросла интенсивность взрывов. Позже в Минобороны сообщили, что по состоянию на 20:30 интенсивность отдельных взрывов вблизи Ичне существенно снизилась.

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Взрывы на 6-м арсенале Минобороны начались под утро 9 октября. В течение суток с 16-киломтеровои зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.