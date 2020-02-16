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Китайцев, которые строят объездную дорогу в Житомире, отправят на карантин

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Китайцев, которые строят объездную дорогу в Житомире, отправят на карантин
Объездную дорогу в Житомире строят китайцы. Фото: РБК

Работников китайской компании, которая строит объездную автодорогу в Житомире, отправят на двухнедельный карантин, чтобы предотвратить угрозу вспышки коронавируса.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда за рубеж, около 40 работников из КНР работало на объекте", – сообщает Житомирская ОГА.

По информации Управления ГМС в Житомирской области, 13 февраля прибыл один сотрудник, которого осмотрели медики. Руководство компании, строящей дорогу, приняло решение – изолировать его на 14 дней. Также будут изолировать остальных сотрудников, которые приедут из Китая. В течение двух недель за ними будут наблюдать медики.

"На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценной защите населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов", – отметил в Facebook председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Реконструкцию международной трассы М-06 Киев – Чоп (на Будапешт через Львов, Мукачево и Ужгород) в Житомирской области проводит с 2018 года подрядная организация Sinohydro Corporation Limited (КНР).

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