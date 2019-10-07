Катастрофа Ан-12 в Львовской области: авиакомпании "Украина-Аэроальянс" запретили летать

Государственная авиационная служба Украины запретила авиакомпании "Украина-Аэроальянс" полеты после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова.

Приказ подписан 4 октября на основании решения комиссии по вопросам сертификации.

Действие сертификата прекращено с 00 часов 00 минут 5 октября.

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Самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 4 октября исчез с экранов радаров. Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об аварийной посадке на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. Погибли пять человек.