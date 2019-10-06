Авария самолета под Львовом: уцелевшие рассказали новые подробности

Представитель компании "Украина Аэроальянс" рассказал новые подробности авиакатастрофы самолета Ан-12 под Львовом.
По его словам, с приборами самолета не было никаких проблем, а в аэропорту Львова разрешили посадку. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Представитель авиакомпании также передал СМИ слова уцелевших в аварии.
"Абсолютно нормальный полет. Потом - шелест деревьев, бах, и мы больше ничего не помним", - рассказали пострадавшие.
В авиакомпании отвергли версию о нехватке горючего.
В то же время правоохранители обещают раскрыть новые подробности катастрофы 7 октября после расшифровки данных черного ящика.
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Самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 4 октября исчез с экранов радаров.
Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ДСНС и сообщил об аварийной посадке на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. Погибли по меньшей мере пять человек. Двух пострадавших госпитализировали.
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