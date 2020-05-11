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понедельник, 11 мая 2020 19:57

Карантин: Садовый рассказал, что откроют во Львове

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Карантин: Садовый рассказал, что откроют во Львове
Во Львове продлили карантин. Фото: Reuters

Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, какова ситуация с карантином сложилась в городе.

В эфире канала "Украина 24" он рассказал, куда начали пускать людей во Львове.

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"Мы неделю назад обратились к правительству и просили о возможности дать разрешение самостоятельно принимать решения по карантину. В пятницу у нас был неприятный момент — 65 подтвержденных ПЦР-тестов, поэтому и далее пока закрыты магазины обуви, одежды, не работают салоны красоты и парикмахерские, только открыты парки и скверы, музеи под открытым небом, и тестово разрешили открыть летние площадки, посмотрим, какая будет ситуация на сегодня вечером. Есть некоторое возмущение, потому что многие записались в парикмахерские – в шоке и парикмахеры, и клиенты", - сказал Садовый.

Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям отказалась от ослабления карантина на территории региона с 11 мая 2020 года.

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