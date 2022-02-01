Каким поступком обречете себя на нищую жизнь - приметы 2 февраля

Если сегодня на деревьях иней или снег, скоро придут сильные ночные морозы. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают святого Евфимия Великого. В народе 2 февраля называли "Ефимов день". Он часто был морозным и с метелью.

На Ефима наши предки часто играли свадьбы. Если сегодня обвенчаются молодожены, то будут жить счастливо, верили люди. Также было убеждение, что роды 2 февраля у женщин проходят легко, а рожденные в этот день люди - будут долгожителями.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Лежит иней или снег на деревьях – до сильных ночных заморозков;

- Солнце вышло в полдень – весна придет рано;

- Если сегодня на улице метель, то и на Масленицу будет такая же погода;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

- Поднимете монеты с пола или земли – будете жить в нищете;

– Если 2 февраля на улице ясно, то весна будет теплой.

Евфимий Великий родился ориентировочно в 377 году. В молодом возрасте стал священником, а 30-летним отправился в Иерусалим. Одно время жил в монастыре, а затем поселился в пустыне. Преподобный был сторонником молчаливой и безлюдной жизни, но никогда не отказывал в помощи людям, которые к нему приходили. Многих язычников обратил в христианскую веру. Святой Евфимий скончался в 97 лет.