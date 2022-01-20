Какая погода сегодня укажет на раннюю весну и почему 21 января нужно задобрить кумовей

Если 21 января пойдет снег, то август будет дождливым, верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают святого Григория Чудотворца и преподобного Эмилиана Кизицкого. От имени последнего произошло народное название 21 января – "Емельянов день".

В этот день наши предки старались ходить в гости к кумовьям. Если гостины проходили весело, то крестник будет здоров весь год, считали люди. Также среди украинцев 21 января принято отгонять нечистую силу от дома. Для этого они обходили жилье трижды и все время молились святому Эмилиану.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

– По 21 января определяли погоду в августе. Если снег пойдет, то последний месяц лета будет дождливым. Если светит солнце – август будет жарким;

- Начнется оттепель, если запотели окна в доме;

- Ждите холодов, если собака спит на улице свернувшись в клубок;

- Сильный мороз – до быстрого потепления;

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- Вьюга – до ранней весны;

- Если к вечеру небо будет облачным - скоро придут морозы.

Эмилиан Кизицкий – это византийский проповедник, живший в IX в. Прославился тем, что не отрекся от чествования икон, как того требовал тогдашний византийский император Лев Арменин. За это был брошен в тюрьму, где и скончался.