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пятница, 11 февраля 2022 06:01

Как защититься от ведьм и какой поступок лишит счастья на год – приметы 11 февраля

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Как защититься от ведьм и какой поступок лишит счастья на год – приметы 11 февраля
Если 11 февраля увидели на небе красную луну, то это значит, что скоро начнется метель. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pexels.com

Сегодня христиане вспоминают святого мученика Игнатия Богоносца. В народе этот праздник называли "Днем Игната".

Предки считали 11 февраля неблагоприятной датой, в которую могут теряться вещи и обостряться болезни. В этот день по земле ходят ведьмы, были уверены люди. Чтобы защититься от нечисти, украинцы ложили цветок чертополоха на порог или подоконник. Также вокзали его ветку в огороды, чтобы ведьмы не портили землю.

В то же время в народе верили, что все хорошие сны с 10 на 11 февраля – обязательно сбудутся. А плохие несут в себе предупреждения на будущее.

Из примет украинцы больше всего верили в следующие:

- Пролить слезы 11 февраля – к печали на круглый год;

- Пить алкоголь на Игната – до обострения проблем со здоровьем;

- Ветреная погода – до дождливого года;

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- Начнется оттепель, если на Игната лес сильно шумит;

- Красный месяц – к вьюге.

Игнатий Богоносец родился в Римской империи в 35 году. Был учеником апостола Иоанна Богослова. Постоянно проповедовал слово Божие перед людьми. Жестко выступал против гонений на христиан, в то время вспыхнувших в империи.

За свои убеждения и веру – святой принял мученическую смерть в 107 году.

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