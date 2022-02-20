Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля

Если сегодня на деревьях много инея, то в году будет хороший урожай меда. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixibay.com

Сегодня христиане вспоминают пророка Захария Серповидца. В народе с 21 февраля было связано множество примет и верований.

В этот день наши предки начинали чинить сельскохозяйственные инструменты, чтобы они были готовы к весенним работам на земле. Обязательно точили все острые предметы. Люди верили, что 21 февраля такие вещи способны оградить дом от нечисти.

Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:

- Если гремит гром – весна и лето будут ветреными;

- Мороз на улице – до быстрого наступления весны;

- Будет снегопад, если 21 февраля животные ведут себя беспокойно;

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- На деревьях много инея – к хорошему урожаю меда;

- Весна придет рано, если вокруг луны видны круги.

Захарий Серповидец предсказывал пришествие сына Божия на землю еще задолго до рождения Иисуса Христа. Его предсказания изложены в "Книге пророка Захария". Там святой рассказывал о вхождении Иисуса в Иерусалим и его распятии.