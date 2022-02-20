Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля

Сегодня христиане вспоминают пророка Захария Серповидца. В народе с 21 февраля было связано множество примет и верований.
В этот день наши предки начинали чинить сельскохозяйственные инструменты, чтобы они были готовы к весенним работам на земле. Обязательно точили все острые предметы. Люди верили, что 21 февраля такие вещи способны оградить дом от нечисти.
Из примет украинцы больше всего доверяли следующим:
- Если гремит гром – весна и лето будут ветреными;
- Мороз на улице – до быстрого наступления весны;
- Будет снегопад, если 21 февраля животные ведут себя беспокойно;
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- На деревьях много инея – к хорошему урожаю меда;
- Весна придет рано, если вокруг луны видны круги.
Захарий Серповидец предсказывал пришествие сына Божия на землю еще задолго до рождения Иисуса Христа. Его предсказания изложены в "Книге пророка Захария". Там святой рассказывал о вхождении Иисуса в Иерусалим и его распятии.
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