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пятница, 24 июля 2020 18:29

Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
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В Украине, несмотря на карантин, идет курортный сезон. Пляжи Азовского моря заполнены отдыхающими. Самые популярные места - Арабатская стрелка, Бердянск, Кирилловка.

В магазинах и кафе просят соблюдать карантинные правила, о чем свидетельствуют надписи на входе. Однако лишь некоторые люди надевают маски. Заведения работают до 23:00. Патрульные следят за соблюдением графика.

Корреспондент Gazeta.ua сделала подборку фото с пляжей и рынков Арабатской стрелки. Также побывала на Соленом и Розовом озерах вблизи сел Счастливцево и Геническая Горка Генического района Херсонской области.

Рыба - один из самых популярных товаров на рынках Арабатской стрелки. Сушеная, вяленая, копченая - отдыхающие смогут найти любой товар на свой вкус
Фото: Анна ЛАКИЗА
Побережьем Азовского моря традиционно ходят торговцы. Предлагают покупать пахлаву, креветки, рыбу, кукурузу
В соленом озере возле села Счастливцево в Геническом районе всегда много желающих покупатся
Соленое озеро возле села Счастливцево в Геническом районе считается целебным из-за больщего содержания полезных елементов в воде
На Азовском море всегда много желающих готовых покупать продукты прямо на пляже

В этом году на Арабатской стрелке меньше медуз, чем в прошлом. Однако периодически на береговую линию выбрасывает морскую траву. Утром тракторы сгребают ее в кучи. Сама вода в море чистая и прозрачная.

Среди развлечений - традиционный "банан", парашют, катамараны, водные горки. Товары, которые носят торговцы: кукуруза - 20 грн, пахлава - 30 грн, сахарная вата - 25 грн, креветки - 50 грн за небольшой стакан. Часто отдыхающие ездят за продуктами в город Геническ, в нескольких километрах от начала Арабатской стрелки.
В местном "АТБ" цены существенно ниже, чем в пляжных магазинах. На Геническом городском рынке рыба на 5-10 грн дешевле. Только что пойманные креветки здесь стоят 60 грн за поллитровую банку.

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Жилье на первой линии Арабатской стрелки стоит от 130 грн за место без удобств. С кондиционером, душем, телевизором и кухней - 700-1200 грн за номер.

Во время пляжного отдыха маловероятно заболеть коронавирусом. Потому, что люди могут выбирать места подальше друг от друга. Не пользуются одной и той же посудой, средствами гигиены, говорит инфекционист Андрей Алферов.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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Дата
24
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