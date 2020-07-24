Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото

В Украине, несмотря на карантин, идет курортный сезон. Пляжи Азовского моря заполнены отдыхающими. Самые популярные места - Арабатская стрелка, Бердянск, Кирилловка.

В магазинах и кафе просят соблюдать карантинные правила, о чем свидетельствуют надписи на входе. Однако лишь некоторые люди надевают маски. Заведения работают до 23:00. Патрульные следят за соблюдением графика.

Корреспондент Gazeta.ua сделала подборку фото с пляжей и рынков Арабатской стрелки. Также побывала на Соленом и Розовом озерах вблизи сел Счастливцево и Геническая Горка Генического района Херсонской области.

Фото: Анна ЛАКИЗА

В этом году на Арабатской стрелке меньше медуз, чем в прошлом. Однако периодически на береговую линию выбрасывает морскую траву. Утром тракторы сгребают ее в кучи. Сама вода в море чистая и прозрачная.

Среди развлечений - традиционный "банан", парашют, катамараны, водные горки. Товары, которые носят торговцы: кукуруза - 20 грн, пахлава - 30 грн, сахарная вата - 25 грн, креветки - 50 грн за небольшой стакан. Часто отдыхающие ездят за продуктами в город Геническ, в нескольких километрах от начала Арабатской стрелки.

В местном "АТБ" цены существенно ниже, чем в пляжных магазинах. На Геническом городском рынке рыба на 5-10 грн дешевле. Только что пойманные креветки здесь стоят 60 грн за поллитровую банку.

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Жилье на первой линии Арабатской стрелки стоит от 130 грн за место без удобств. С кондиционером, душем, телевизором и кухней - 700-1200 грн за номер.

Во время пляжного отдыха маловероятно заболеть коронавирусом. Потому, что люди могут выбирать места подальше друг от друга. Не пользуются одной и той же посудой, средствами гигиены, говорит инфекционист Андрей Алферов.