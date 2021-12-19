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понедельник, 20 декабря 2021 05:30

Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето

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Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето
Если сегодня из-за туч не видно солнца - ожидайте снегопада. В такую примету верили наши предки. ФОТО: pixabay.com

Сегодня христиане вспоминают епископа Амвросия Медиоланского и преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского.

В этот день не стоит совершать большие покупки. Предки верили, что подобная вещь прослужит очень недолго. Нельзя носить яркие вещи, чтобы не привлечь нечистую силу, говорили в народе.

С 20 декабря наши предки особенно тщательно начинали готовиться к Рождеству и более строго соблюдали пост. Верили, что девушкам в этот день необходимо шить наряды на будущее, чтобы оно было счастливым.

Из примет украинцы больше верили в следующие:

- Если пойдет мокрый снег, лето будет дождливым;

- Придут холода – лето ожидается жарким;

- Туман – до оттепели;

- Солнце прячется в облака – ожидайте снегопада.

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Сегодня день ангела у мужчин с именами Лев, Антон, Григорий, Иоанн, Игнатий, Михаил и Павел. Мы подготовили материал, в котором рассказываем, какими характерами наделены эти люди.

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