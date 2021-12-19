Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето

Сегодня христиане вспоминают епископа Амвросия Медиоланского и преподобного Иоанна, постника Киево-Печерского.
В этот день не стоит совершать большие покупки. Предки верили, что подобная вещь прослужит очень недолго. Нельзя носить яркие вещи, чтобы не привлечь нечистую силу, говорили в народе.
С 20 декабря наши предки особенно тщательно начинали готовиться к Рождеству и более строго соблюдали пост. Верили, что девушкам в этот день необходимо шить наряды на будущее, чтобы оно было счастливым.
Из примет украинцы больше верили в следующие:
- Если пойдет мокрый снег, лето будет дождливым;
- Придут холода – лето ожидается жарким;
- Туман – до оттепели;
- Солнце прячется в облака – ожидайте снегопада.
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Сегодня день ангела у мужчин с именами Лев, Антон, Григорий, Иоанн, Игнатий, Михаил и Павел. Мы подготовили материал, в котором рассказываем, какими характерами наделены эти люди.
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