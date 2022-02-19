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воскресенье, 20 февраля 2022 10:12

Как Россия оккупировала Крым: вспоминаем начало аннексии полуострова - дата
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20 февраля 2014 года Россия начала операцию по аннексии Крыма. Именно в этот день на украинский полуостров россияне стали массово перебрасывать военные подразделения и технику без опознавательных знаков.

Gazeta.ua предлагает вспомнить, как россияне захватывали Крым в видео и архивных фотографиях.

С конца февраля Россия начала операцию по аннексии Крыма – в городах полуострова организовывались пророссийские митинги. Также в Крым были переброшены русские военные. Они были без опознавательных знаков и назывались "представителями самообороны". Захватывали аэропорты, устанавливали блокпосты и блокировали украинских воинов в воинских частях
Фото: Getty Images
С конца февраля Россия начала операцию по аннексии Крыма – в городах полуострова организовывались пророссийские митинги. Также в Крым были переброшены русские военные. Они были без опознавательных знаков и назывались "представителями самообороны". Захватывали аэропорты, устанавливали блокпосты и блокировали украинских воинов в воинских частях
С конца февраля Россия начала операцию по аннексии Крыма – в городах полуострова организовывались пророссийские митинги. Также в Крым были переброшены русские военные. Они были без опознавательных знаков и назывались "представителями самообороны". Захватывали аэропорты, устанавливали блокпосты и блокировали украинских воинов в воинских частях
С конца февраля Россия начала операцию по аннексии Крыма – в городах полуострова организовывались пророссийские митинги. Также в Крым были переброшены русские военные. Они были без опознавательных знаков и назывались "представителями самообороны". Захватывали аэропорты, устанавливали блокпосты и блокировали украинских воинов в воинских частях
С конца февраля Россия начала операцию по аннексии Крыма – в городах полуострова организовывались пророссийские митинги. Также в Крым были переброшены русские военные. Они были без опознавательных знаков и назывались "представителями самообороны". Захватывали аэропорты, устанавливали блокпосты и блокировали украинских воинов в воинских частях

ХРОНОЛОГИЯ АННЕКСИИ

Через три дня после начала операции по аннексии Крыма в Севастополе прошел митинг пророссийских сил. Они объявили недоверие главе городской администрации Владимиру Яцубе и избрали мэром российского бизнесмена Алексея Чалого. В тот же день на пророссийском митинге было объявлено о создании так называемых отрядов самообороны.

26 февраля под зданием Верховной Рады Автономной республики Крым прошли два митинга. Один собрали представители пророссийских организаций. На нем они потребовали присоединить полуостров к РФ. На втором митинге присутствовали украинские патриоты и немало крымских татар, отмечавших необходимость сохранить территориальную целостность Украины.

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Между митингующими произошли столкновения. Травмы получили десятки человек. Двое погибли, сообщил позже лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

27 февраля вооруженные российские военные без опознавательных знаков, захватили здания Верховной Рады и Правительства АРК. Чиновникам они назвались представителями "самообороны русских граждан". Позже в народе их стали называть "зелеными человечками".

В дальнейшем российские военные начали устанавливать блокпосты на выездах с полуострова, захватывать аэропорты и блокировать украинских воинов в воинских частях.

16 марта Россия организовала в Крыму нелегитимный референдум о статусе полуострова. Согласно ему, за присоединение к РФ якобы проголосовали более 90% людей. Через два дня президент РФ Владимир Путин подписал документ о присоединении Крыма к России.

Сегодня в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Погибших майдановцев вспоминают каждое 20 февраля с 2015-го. Именно в этот день, восемь лет назад, в столкновениях с "беркутовцами" и "титушками" погибло больше всего участников Революции достоинства. Силовики убивали людей из огнестрельного оружия, по майдановцам стреляли снайперы.

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Дата
20
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