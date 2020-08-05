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среда, 05 августа 2020 17:46

Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста"

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Из полиции увольняют полковника, который был заложником &quot;полтавского террориста&quot;
Полковника, которого держал в заложниках "полтавский террорист", увольняют из рядов полиции на пенсию. Фото: pl.npu.gov.ua

Начальник Управления уголовного розыска ГУ ЧП в Полтавской области полковник полиции Виталий Шиян, добровольно ставший заложником "полтавского террориста" вместо своего подчиненного, увольняется из полиции в связи с выходом на пенсию.

Об этом сообщает УНИАН.

Издание приводит слова самого полковника Виталия Шияна, что его выход на пенсию не связан с критикой его действий во время спецоперации по задержанию "полтавского террориста". А на пенсию он идет по выслуге лет, отдав службе в правоохранительных органах 25 лет.

"Я считаю, что во время спецоперации по "полтавскому террористу" я был прав. Я обменялся с подчиненным", - отметил Шиян.

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Информацию изданию подтвердил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Иван Выговский, который также сообщил, что в среду во время совещания в главке руководство полиции области поблагодарило Шияна за работу.

По информации СМИ, полковник Шиян не первый правоохранитель в семье - его отец работал в милиции. В школе будущий полковник полиции учился хорошо, потом "на отлично" закончил медицинский колледж. Однако, медиком так и не стал - пошел работать в патрульно-постовую службу.

Виталий Шиян работал в отделе по борьбе с наркотиками, потом в отделе по борьбе с организованной преступностью, а впоследствии возглавил управление уголовного розыска города Кременчуга Полтавской области. Параллельно успел окончить юридическую академию в Киеве.

В июле Виталий Шиян отличился еще в одном резонансном деле - он вместе с подчиненными провел в Киеве спецоперацию по задержанию лиц, причастных к разбойному нападению на машину Укрпочты.

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