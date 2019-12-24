Иван Попович даст два концерта во Львове

Во Львове выступит Иван Попович.

19 января в Центре культуры и искусств Довженко во Львове два концерта даст песенный атаман Карпат Иван Попович. Певец выступит с праздничной программой "Счастливого Рождества, Счастливого Нового Года". Специальный гость юморист Игорь Чепель.

Песни из репертуара Ивана Поповича относятся к Золотому фонду украинской эстрады. Его знаменитые шлягеры - "Золото Карпат", "Василиса", "Разлук не будет", "Счастливого Рождества" выполняют все эстрадные артисты страны.

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Иван Попович остается одним из самых ярких и колоритных представителей украинской эстрады потому что не изменяет себе. В его песнях всегда слышно, что он родом из карпатского края, и гордится этим. Билеты на львовские концерты Ивана Поповича уже в продаже.

31 января Львов станет модной столицей Украины. На подиуме одного из крупнейших в Восточной Европе клуба состоится взрывное фэшн-событие - MAIN PEOPLE FASHION SHOW. В рамках шоу предусмотрено детский показ мод от украинских дизайнеров.