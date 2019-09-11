Исчезла в третий раз: в Киеве ищут студентку

Марина родом из Черкасской области. Фото с личного архива Ротаенков

В Киеве исчезла студентка 19-летняя Марина Ротаенко. Ее ищут больше недели.

"Дочь не могла совмещать работу с учебой. Собиралась рассчитаться с работы. 5 сентября мы звонили ей несколько дней. Телефон был включен, однако трубку никто не брал. Впоследствии телефон разрядился", - говорит отец Марины Виталий Ротаенко.

Родители оклеивают объявлениями столбы в районе, где жила Марина. Говорят, что исчезает не впервые. В декабря 2016-го не было несколько дней. Впоследствии нашлась. Где была, не помнила. Родители не травмировали ее лишними вопросами. Теперь девушка исчезла снова. Полиция нашла ее визитку в 14 км от общежития - возле станции метро Контрактовая площадь.

"В декабре 2016-го было не первое ее исчезновения. В ноябре того же года девушка тоже исчезала. Впоследствии сама включила телефон. Тоже не помнила, что с ней происходило, и где она была", - вспоминает начальник Тальновской полиции Игорь Голота.

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Девушка родом из села Антоновка Тальновского района Черкасской области. Односельчане называют семью Ротаенко очень порядочным. Кроме Марины имеют еще и сына.

"Родители тяжело работают, содержат хозяйство", - рассказывает местная жительница Галина.

В Днипре разыскивают 16-летнюю Марию Королеву. 9 сентября девушка не вернулась из школы №27, которая находится в Самарском районе. Родители пропавшей рассказали, что раньше она никогда не убегала из дома.