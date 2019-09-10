16-летняя девушка не вернулась из школы

В Днепре разыскивают 16-летнюю Марию Королеву. Девушка не вернулась из школы. Фото - facebook.com/poisk.today

В Днепре разыскивают 16-летнюю Марию Королеву.

9 сентября девушка не вернулась из школы №27, которая находится в Самарском районе, сообщили в волонтерской группе "Поиск пропавших детей".

Родители пропавшей рассказали, что раньше она никогда не убегала из дома. Сейчас ее телефон выключен. В школе говорят, что Мария в этот день присутствовала на всех уроках.

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Была одета в короткую зелено-синюю юбку в складку, белую рубашку и белые кроссовки. При себе имела фетровую сумку, на которой приколота деревянная брошь в виде девочки с единорогом в руках.

Всем кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам: 102 или 732 07 00, 098 172 11 84.

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