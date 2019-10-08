Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета

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В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом.

Сегодня в последний путь провожали командира экипажа - Виталия Степаненко. Накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.

Оба в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации.

Почтить память пилотов пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Команду ния Воздушных Сил, бригады транспортной авиации.

"Винница в трауре... Сегодня родные, близкие, и вся авиационная семья в последний путь провожают летчика Виталия Степаненко, который погиб в авиакатастрофе на Львовщине. Море слез и цветов. О Виталие вспоминают как j профессионале. Он любил летать больше всего на АН-12. Даже шутил: "Их хватит на весь мой век", - написала винницкая журналистка Виктория Микитюк в Facebook.

В ноябре Виталию Степаненку должно было исполниться 47.

Также полет стал последним для помощника командира Игоря Маевского, штурмана Юрия Кузьменко и радиооператора Владимира Кириленка. Трем членам экипажа удалось выжить: Олегу Шахову, Андрей Амелькин и Андрею Корякину, пишет naparise.

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Самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 4 октября пропал с экранов радаров. Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ДСНС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км к аэродрому. Погибли по меньшей мере пять человек. Двух пострадавших госпитализировать.