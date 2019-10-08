 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Просмотров: 495
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 216
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2385
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1710
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4329
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6147
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3717
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1962
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
6
24
18
10
16
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
Болоньезе с чаем каркаде или рисовая каша с компотом - как питаются дети в школах
&quot;Сделано в Кремле&quot; - среди города расставили огромные капканы с цепью
"Сделано в Кремле" - среди города расставили огромные капканы с цепью
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
Видео
Все видео
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
"Идут мурашки. Слезы катятся сами " – о фильме " Иловайск-2014..."
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Посреди города установили необычный музыкальный гранитный прибор
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Мохнатый великан: из глины выкопали останки носорога
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1548
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6282
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 963
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 621
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 15:14

Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета
6

  Комментировать

Трагедия под Львовом: в Виннице простились с командиром экипажа разбившегося самолета Виталием Степаненко
Фото: facebook
Трагедия под Львовом: в Виннице простились с командиром экипажа разбившегося самолета Виталием Степаненко
Трагедия под Львовом: в Виннице простились с командиром экипажа разбившегося самолета Виталием Степаненко
Трагедия под Львовом: в Виннице простились с командиром экипажа разбившегося самолета Виталием Степаненко
Трагедия под Львовом: в Виннице простились с командиром экипажа разбившегося самолета Виталием Степаненко

В Виннице попрощались с бывшими военными летчиками, 4 октября трагически погибли в авиакатастрофе Ан-12 под Львовом.

Сегодня в последний путь провожали командира экипажа - Виталия Степаненко. Накануне похоронили борт-техника Игоря Заводюка, сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ.

Оба в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации.

Почтить память пилотов пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Команду ния Воздушных Сил, бригады транспортной авиации.

"Винница в трауре... Сегодня родные, близкие, и вся авиационная семья в последний путь провожают летчика Виталия Степаненко, который погиб в авиакатастрофе на Львовщине. Море слез и цветов. О Виталие вспоминают как j профессионале. Он любил летать больше всего на АН-12. Даже шутил: "Их хватит на весь мой век", - написала винницкая журналистка Виктория Микитюк в Facebook.

В ноябре Виталию Степаненку должно было исполниться 47.

Также полет стал последним для помощника командира Игоря Маевского, штурмана Юрия Кузьменко и радиооператора Владимира Кириленка. Трем членам экипажа удалось выжить: Олегу Шахову, Андрей Амелькин и Андрею Корякину, пишет naparise.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария самолета под Львовом: уцелевшие рассказали новые подробности

Самолет авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 4 октября пропал с экранов радаров.

Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ДСНС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км к аэродрому. Погибли по меньшей мере пять человек. Двух пострадавших госпитализировать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хватит на весь мой век: простились с командиром экипажа разбившегося самолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 229305
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 116507
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 58248
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 22403
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 18729
Винница
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
 Просмотров: 909
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
Вкусности каждый день новые: как кормят учеников самой роскошной школы
24
 1 Просмотров: 3159
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
 1 Просмотров: 1962
Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором
Неправильно припаркованные машины заберут эвакуатором
 Просмотров: 531
Исчез запах и бездомные - установили подземные мусорные баки
Исчез запах и бездомные - установили подземные мусорные баки
 Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
6
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
Голосов: 2146
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua