"Хочется рыдать": незрячим украинским паралимпийцам вручили билеты в зоопарк и обычные книги

В Харькове параолимпийцы сталкиваются с дискриминацией несмотря на обещания местных властей. Фото: facebook.com/LytovchenkoMary

В Харькове незрячим спортсменам после возвращения из Токио подарили билеты в зоопарк и обычные книги о Харькове.

Об этом рассказала чемпионка Параолимпийских игр-2020 Марина Литовченко в Facebook.

Такие подарки спортсмены получили во время встречи с председателем Харькова Игорь Тереховым. Несмотря на его слова о поддержке параолимпийцев и благодарности за прославление Украины о книгах шрифтом Брайля никто не подумал.

Паралимпийцы встретились также с руководителем Харьковской ОГА Александром Скакуном. По словам Литовченко, спортсменам подарили цветы и павербанки.

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Литовченко добавила, что Харьков пообещал выплатить всем участникам Паралимпийских игр-2020, независимо от завоеванных медалей, дополнительные премии в размере 200 тыс. грн. Бронзовым призерам Олимпийских игр - по $55 тыс. Это 1,4 млн грн.

От такой поддержки города "хочется рыдать", отмечает спортсменка.

"Да, все правильно вы прочитали. Разницу посчитайте сами - хоть в долларах, хоть в гривнах...Знаете, дискриминации здесь вообще "нет", ведь вывод только один напрашивается: параолимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они наиболее "обеспечены" граждане нашего города", - написала Литовченко.

Параолимпиада-2020 в Токио стартовала 24 августа и продолжалась до 5 сентября. Украину на соревнованиях представляли 143 спортсменов в 15 видах спорта. Пловец Максим Крипак из Харькова завоевал больше всего медалей: семь наград, пять из которых золотые и по одной серебряной и бронзовой. Впервые в истории летних Параолимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец.