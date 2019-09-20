Хасиды-паломники начали съезжаться для празднования Рош-га-Шана

В Умань начали съезжаться паломники-хасиды. 29 сентября паломники начнут встречать Рош-га-Шана - иудейский Новый год.

Здесь похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман. Встретить новый год у его могилы означает, что целый год будет счастлив.

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В течение августа-сентября миграционная служба составила 28 протоколов об административных нарушениях в отношении иностранцев.

О нарушении правил пребывания в Украине - 26. Нарушение порядка предоставления жилья иностранцам - 1 и по ст. 206.

Среди правонарушителей обнаружили и 6 граждан Израиля, которые нарушили миграционное законодательство. Их депортировали.

Основатель и председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты из Нью-Йорка Дуви Хоник просит президента Украины Владимира Зеленского искоренить коррупцию на уровне местной власти в Умани Черкасской области. Чтобы помочь таким образом возрождению города как одного из крупнейших еврейских духовных центров.