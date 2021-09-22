Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт

Политолог Владимир Цыбулько: "Стойка ассоциация с Кернесом - эмоциональная составляющая популярности Добкина". Фото: From-UA

Выборы мэра Харькова сводятся к выбору между админресурсом на стороне и.о. мэра Игоря Терехова и реальным преимуществом в популярности среди харьковчан на стороне Михаила Добкина.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

В частности, он напомнил, что в Харькове стартовала регистрация кандидатов на должность городского головы и охарактеризовал ситуацию среди возможных кандидатов "безотносительно к технической стороне процесса, политическим предпочтениям, личным симпатия и антипатиям": Во-первых, проевропейские силы в Харькове опять не на коне. Сначала они не договорились о едином кандидате, а затем "Нацкорпус" объявил своего, а "Евросолидарнисть" - своего. Оба - без шансов. Есть специфика харьковского электората, она будет меняться медленно. Есть традиционное соревнование амбиций внутри проукраинского политического лагеря, которое никак не помогает ускорить изменения предпочтений харьковского электората".

"Поэтому, во-вторых, - продолжил Цыбулько, - смотрим на то, что есть не в мечтах, а в реальности. Последний раз электоральная реальность Харькова проявила себя год назад - 60 с лишним процентов голосов за избрание мэром города Геннадия Кернеса. И не будет преувеличением сказать, что и сейчас харьковчане будут избирать себе мэра, держа в голове Кернеса. А этой фигуре соответствует только один кандидат - его друг и соратник Михаил Добкин. Терехов тоже хотел бы, но с харизмой у него от природы не сложилось".

По словам эксперта, устойчивая ассоциация с Кернесом - эмоциональная составляющая популярности Добкина. "Практическая же составляющая заключается еще и в том, что мэром он уже был, харьковчане помнят, каким, и нынешний и.о. мэра Терехов здесь явно проигрывает Добкину. Терехов за 9 месяцев управления городом недоделал все начатое и поломал сделанное до него. Естественно, что харьковчане с Кернесом в голове благосклонно смотрят на Добкина. Ему даже не было необходимости заручиться поддержкой близких политических сил, потому что это быстрее бы сыграло против его рейтинга, поэтому Добкин идет самовыдвиженцем", - отметил Цыбулько.

Также он добавил, что Терехов "располагает мощным админресурсом, поддержкой экс-министра Арсена Авакова и может рассчитывать на деньги его друга-бизнесмена Павла Фукса. Админресурсом Терехов уже воспользовался - заменил большинство членов местных избирательных комиссий на людей близких к Авакову-Фуксу. Но попытки пошевелить старый компромат против Добкина - провалились. Ибо весь он основывается на обвинениях давно опровергнутых в судебном порядке".

"В Терехова в рукаве есть еще одна карта, которую можно назвать джокером - потому что еще неизвестно, как она сыграет и сыграет ли вообще. Это куратор региональной политики в ОП Кирилл Тимошенко, который, как только занял свой пост, начал активно поддерживать Терехова. Другие кадровые эксперименты Тимошенко в Харьковской области поддержку его начальства не получили, ибо были откровенно провальными. Но и кресла ему не стоили. "Слуги" не выдвинули своего кандидата в Харькове и официально с поддержкой кого-то из кандидатов выступать не спешат. Сколько они будут держать эту интригу - неизвестно, но поддержать позицию Тимошенко после серии кадровых провалов с его подачи было бы, мягко говоря, глупо", - отметил Цыбулько.

"В сухом остатке: относитесь к этому как хотите, но выборы мэра Харькова сводятся к выбору между Тереховым и Добкиным, между админресурсом на стороне Терехова и реальным преимуществом в популярности на стороне Добкина", - подытожил эксперт.

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. Сейчас обязанности мэра Харькова временно исполняет Игорь Терехов. 21 сентября стартовал процесс приема документов от потенциальных кандидатов на регистрацию. Территориальная избирательная комиссия должна объявить окончательный перечень кандидатов в мэры до 8 октября.