Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 432
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 450
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 828
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 774
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1359
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1665
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29655
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1773
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3780
Фото
Все фото
4
4
3
16
4
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в &quot;Дії&quot;
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Нетрезвый водитель снес с обочины двух подростков и скрылся
Видео
Все видео
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Чиновника ОГА и его адвоката взяли под стражу - подробности
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Харьковом пронесся мощный ураган: видео непогоды
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Девушки-подростки жестоко подрались посреди улицы
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 612
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2547
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1197
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 666
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 11:30

Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт

  Комментировать
Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт
Политолог Владимир Цыбулько: "Стойка ассоциация с Кернесом - эмоциональная составляющая популярности Добкина". Фото: From-UA

Выборы мэра Харькова сводятся к выбору между админресурсом на стороне и.о. мэра Игоря Терехова и реальным преимуществом в популярности среди харьковчан на стороне Михаила Добкина.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

В частности, он напомнил, что в Харькове стартовала регистрация кандидатов на должность городского головы и охарактеризовал ситуацию среди возможных кандидатов "безотносительно к технической стороне процесса, политическим предпочтениям, личным симпатия и антипатиям": Во-первых, проевропейские силы в Харькове опять не на коне. Сначала они не договорились о едином кандидате, а затем "Нацкорпус" объявил своего, а "Евросолидарнисть" - своего. Оба - без шансов. Есть специфика харьковского электората, она будет меняться медленно. Есть традиционное соревнование амбиций внутри проукраинского политического лагеря, которое никак не помогает ускорить изменения предпочтений харьковского электората".

"Поэтому, во-вторых, - продолжил Цыбулько, - смотрим на то, что есть не в мечтах, а в реальности. Последний раз электоральная реальность Харькова проявила себя год назад - 60 с лишним процентов голосов за избрание мэром города Геннадия Кернеса. И не будет преувеличением сказать, что и сейчас харьковчане будут избирать себе мэра, держа в голове Кернеса. А этой фигуре соответствует только один кандидат - его друг и соратник Михаил Добкин. Терехов тоже хотел бы, но с харизмой у него от природы не сложилось".

По словам эксперта, устойчивая ассоциация с Кернесом - эмоциональная составляющая популярности Добкина. "Практическая же составляющая заключается еще и в том, что мэром он уже был, харьковчане помнят, каким, и нынешний и.о. мэра Терехов здесь явно проигрывает Добкину. Терехов за 9 месяцев управления городом недоделал все начатое и поломал сделанное до него. Естественно, что харьковчане с Кернесом в голове благосклонно смотрят на Добкина. Ему даже не было необходимости заручиться поддержкой близких политических сил, потому что это быстрее бы сыграло против его рейтинга, поэтому Добкин идет самовыдвиженцем", - отметил Цыбулько.

Также он добавил, что Терехов "располагает мощным админресурсом, поддержкой экс-министра Арсена Авакова и может рассчитывать на деньги его друга-бизнесмена Павла Фукса. Админресурсом Терехов уже воспользовался - заменил большинство членов местных избирательных комиссий на людей близких к Авакову-Фуксу. Но попытки пошевелить старый компромат против Добкина - провалились. Ибо весь он основывается на обвинениях давно опровергнутых в судебном порядке".

"В Терехова в рукаве есть еще одна карта, которую можно назвать джокером - потому что еще неизвестно, как она сыграет и сыграет ли вообще. Это куратор региональной политики в ОП Кирилл Тимошенко, который, как только занял свой пост, начал активно поддерживать Терехова. Другие кадровые эксперименты Тимошенко в Харьковской области поддержку его начальства не получили, ибо были откровенно провальными. Но и кресла ему не стоили. "Слуги" не выдвинули своего кандидата в Харькове и официально с поддержкой кого-то из кандидатов выступать не спешат. Сколько они будут держать эту интригу - неизвестно, но поддержать позицию Тимошенко после серии кадровых провалов с его подачи было бы, мягко говоря, глупо", - отметил Цыбулько.

"В сухом остатке: относитесь к этому как хотите, но выборы мэра Харькова сводятся к выбору между Тереховым и Добкиным, между админресурсом на стороне Терехова и реальным преимуществом в популярности на стороне Добкина", - подытожил эксперт.

Напомним, 31 октября в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. Сейчас обязанности мэра Харькова временно исполняет Игорь Терехов. 21 сентября стартовал процесс приема документов от потенциальных кандидатов на регистрацию. Территориальная избирательная комиссия должна объявить окончательный перечень кандидатов в мэры до 8 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Харьковчане ассоциируют с достижениями Кернеса Добкина, а не Терехова - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 11529
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 9621
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 6543
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 6273
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5904
Новости Харькова
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
СБУ прикрыла 50 тыс. аккаунтов, распространявших российскую пропаганду
4
 Просмотров: 252
Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают
Установили дополнительные камеры на дорогах: где именно и когда заработают Просмотров: 306
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
4
 Просмотров: 576
Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными
Реанимация харьковской инфекционки полностью заполнена Covid-больными Просмотров: 387
Чиновники украли у жителей ОРДЛО пенсий на 5 млн грн
Чиновники украли у жителей ОРДЛО пенсий на 5 млн грн Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
3
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
2
В Трускавец со "слугами" поедут правительство и президент
Голосов: 70
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть