Харьков отказывается переходить в красную зону карантина

Метрополитен и общественный транспорт Харькова продолжат работать несмотря на необходимость усиления карантинных мероприятий Фото: kharkov.comments.ua

В Харькове не будут останавливать работу метрополитена и общественного транспорта несмотря на внесение города в красную зону карантина.

"Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мой предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечению их комфортной жизни в городе", - заявил городской глава Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме остановки транспорта, статус красной зоны предусматривает и закрытие образовательных учреждений, ресторанов, торгово-развлекательных центров. Решение об его определении для Харькова приняли 7 августа на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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7 августа в Украине обновили перечень зеленой, желтой, оранжевой и красной зон карантина. По данным интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны, из красной зоны исключили Луцк и Тернополь. В красную зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области. В оранжевую зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, несколько районов Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Желтая зона включает Прилуки и Нежин Черниговской области. При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.