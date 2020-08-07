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пятница, 07 августа 2020 13:34

Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов

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Правительство обновило список зон карантина: что изменилось для регионов
В "красную" зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской и Кицманский район Черновицкой области. Фото: pixabay

В Украине обновили перечень зеленой, желтой, оранжевой и красной зон карантина.

По данным интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны, из красной зоны исключили Луцк и Тернополь, пишет РБК-Україна.

Сейчас эти города находятся в оранжевой и зеленой зонах.

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В красную зону вошли Харьков, Костопольский район Ровенской области и Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевую зону попали Ивано-Франковск, Львов, Черновцы, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области.

Желтая зона включает Прилуки и Нежин Черниговской области. При этом исключили из зоны Хмельницкий, Винницу и Новоград-Волынский.

Перевод той или иной административно-территориальной единицы в определенную зону идет на основании четких показателей, невыполнение требований карантина влечет за собой ответственность. Контроль выполнения соблюдения норм карантина осуществляют Госпродпотребслужба, Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба в пределах своих полномочий.

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07
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