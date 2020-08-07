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пятница, 07 августа 2020 01:49

Степанов напомнил местным властям о последствиях невыполнения условий карантина

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Степанов напомнил местным властям о последствиях невыполнения условий карантина
Степанов рассказал о невыполнении условий карантина. Фото: РБК

Перевод той или иной административно-территориальной единицы в определенную зону определяется на основании четких показателей, невыполнение требований карантина влечет за собой ответственность.

"Когда люди, неважно какого города или какая должность, говорят: "Я не буду выполнять"... за это будет ответственность ... Это не просто желание какое-то: давайте мы переведем в ту или иную зону. Это четко определено порядком: каким образом, каким образом переводится регион в тот или иной уровень опасности. Поэтому обидно, что такая реакция, вместо того, чтобы подумать о здоровье граждан, начинает переходить в другую плоскость ", - министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге во время пребывания на Львовщине, передает Укринформ.

Критерии, по которым та или иная административно-территориальная единица относится к определенной зоне, одинаковые для всех регионов. Контроль выполнения соблюдения норм карантина осуществляют Держпродпотребслужба, Национальная полиция, Национальная гвардия, Госпогранслужба в пределах своих полномочий.

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31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровне эпидемической опасности распространения Covid-19, вызванной коронавируcом SARS-CoV-2З: в "красную" отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

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