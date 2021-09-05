Гуляли, квасили и заливали сливы: как на Полтавщине провели оригинальный гастрофестиваль

4-5 августа в Опошнянской общине на Полтавщине провели гастрофестиваль "Опошня сливафест". Лозунг мероприятия - "Есть, пить, жить на полную.

Главной участницей мероприятия была слива во всех ее видах и блюда из нее. Сливы здесь были повсюду - маринованные, соленые, сушеные, в виде соусов, варенья, повидла, мармелада и пастилы. Сливы клали в борщ и плов, с ними готовили Шпундру и вареники, их предлагали к шашлыку и добавляли к квашеной капусты. Крафт производители предлагали вяленые сливы со специями, залитые оливковым маслом - как альтернативу вяленым помидорам.

Фото: Ольга Стенько

"Мы зацепились за фразу в" Энеиде "Ивана Котляревского" корыто опишнянских слив ". Наши сливы особенные. В земле есть глина Червинка. И сливы, которые здесь растут, насыщенные железом, поэтому более упругие и лучше поддаются гнитинню. Опошнянские сливы когда поставлялись в царскому столу. Столь развитые здесь были традиции выращивания и приготовления слив. Эта древняя традиция была в наших бабушек, со временем начала приходить в упадок ", - рассказал председатель опишнянской общины Николай Резник.

Сливы для фестиваля выкупили у жителей громады. Закупили более двух тонн, из которых полторы ушло на приготовление варенья. Его варили в больших 70-литровых чанах прямо на фестивале.

"Моем сливы, затем их стучимся. Немного на дно котла наливаем воды, чтобы не пригорело. Высыпаем сливу, помешивая. Сверху добавляем сахар, постоянно мешаем, как кипит. Все по вкусу делается. Примерно равная пропорция сахара и сливы. Варим часа четыре. сорта берем разные - венгерка, опишнянка, ренклод ", - рассказала Елена Склинская.

Автор: Ольга Стенько На "Опошня сливафесте" сварили более 300 л сливового варенья, которым угощали всех желающих

Вареньем угощают всех желающих - наливают в бумажные стаканчики с ложками. Сварили варенье более 300 л, установив рекорд Полтавской области. В следующем году планируют превзойти рекорд Украины - приготовить более 500 л сливового варенья за один раз.

Сливы, которые не пошли на варенье, продавали на центральной аллее. За килограмм просили 10-20 грн в зависимости от сорта. Венгерка, тернослив - основные сорта. Здесь же делятся семейными рецептами.

Автор: Ольга Стенько Татьяна Бабич из села Дмитренко Новосанжарской общины поделилась собственными рецептами приготовления слив

"Беру небольшие сливы, чищю. Разламывают не вдоль, как обычно, а поперек, выходят такие половинки, как "рюмочки". Складываю в миску, в которой буду варить. Готовлю сироп из пропорции на 1 стакан воды 800 г сахара - это на каждый килограмм слив. Заливаю горячим сиропом сливы, перемешиваю. Даю остыть. Затем вечером ставлю на огонь и довожу до кипения. Отставляю. Да - два дня утром и вечером прогреваю. Получается, четыре раза. на последней - раскладываю по банкам и закатываю. Готовлю еще маринованные сливы . Раскладываю очищенные по банкам. Первый раз заливаю кипятком, минут до 10 пусть постоит. Сливаю, кипячу, добавляю соль из расчета 1 столовая ложка соли и две столовые ложки сахара на каждые три литра, 50 г уксуса. Кипящим маринадом заливаю сливы ", - рассказала Татьяна Бабич из села Дмитренко Новосанжарской громады.

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Одной из изюминок фестиваля стала гастрономическая сцена, где проводили мастер-классы по приготовлению старинных украинских блюд со сливами. Готовили казацкую Шпундру, тушеное мясо по-опишнянской, паровые вареники. Секретами делились местные кулинарки - Марина Куденец, Екатерина Пищаленко и Алла Орленко. Провел гастрономическое шоу телеведущий Руслан Сеничкин. Приготовленными блюдами угостили всех желающих.

Автор: Ольга Стенько После кулинарных мастер-классов всех желающих угощали приготовленными блюдами

Целый день на главной сцене продолжались выступления творческих коллективов, провели розыгрыши призов и конкурс красоты "Мисс Опошня сливафест". Хедлайнерами первого дня стали "Kozak System". Свое творчество гостям фестиваля подарили также группы "HachTeg", "Краяне", и "Онейроид - хедлайнеры второго дня.

В воскресенье, кроме концертов, ярмарки, развлечений и Фудзон, провели велоквест "Макитра опошнянских слив". Велосипедисты из разных областей Украины выполняли задачи - собирали рецепт слив. Затем совместно сделали заготовку - засолили сливы в маринаде. Черезмесяц соберутся в Опошне еще раз - теперь уже для того, чтобы отведать собственноручно засоленные сливы.

Автор: Ольга Стенько Главной темой гастрофестиваля стала слива - ее добавляли ко всем блюдам

Фестиваль проводят в третий раз. В 2019 году Опишнянская территориальная община выиграла грант от Украинского культурного фонда на проведение гастрофестивалю - 350 тыс. грн. В прошлом году из-за пандемии масштабных действ не устраивали, организовали велоквест "Макитра опишнянских слив".

В этом году на проведение гастрофестивалю потратили более миллиона гривен. УКФ предоставил грант 500 тыс. грн. Сцену и звук профинансировала Полтавская ОГА - это еще почти 200 тыс. Грн. Из бюджета общины на проведение мероприятия выделили почти 400 тыс. грн. Партнеры мероприятия также присоединились финансами.

Участие в организации фестиваля приняли более 70 человек, отвечающих за различные направления мероприятия. В дни проведения присоединились более 50 волонтеров, которые помогали на разных локациях. Мероприятие посетили более 10 тыс. человек.

Во Львове на площади возле университета имени Ивана Франко состоялся гастро-фестиваль "Итальянская свадьба". Здесь можно было попробовать настоящую итальянскую пиццу, пасту, моцареллу, вино и станцевать тарантеллу. В частности, на территории фестиваля действовал атмосферный итальянский рынок, где гости имели возможность насладиться разнообразием итальянской кухни. А также самим приготовить пиццу на мастер-классах.