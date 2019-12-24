Группа ShockolaD приглашает на "Щедрый вечер с хорошим джазом"

Львовян приглашают на концерт "Щедрый вечер с хорошим джазом" группы ShockolaD.
Концерт пройдет 15 января во Львовской филармонии. ShockolaD сыграет вместе с известной вокалисткой Данной Виницькою, с которой проект начинал свою деятельность. С ней в записали первые альбомы. Сейчас они снова соберутся вместе, чтобы колядовать во Львове.
ShockolaD - это проект, основанный на творческом тандеме известных украинских музыкантов - Игоря Гнидина и Анастасии Литвинюк, которые являются его учредителями и инициаторами.
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Это один из самых успешных украинских проектов, работающих в жанре world music. Музыканты играют на различных концертных площадках - фестивалях, на больших сценах, в клубах.
Музыка проекта - смешивание различных стилей, импровизации, неповторимости идей и мотивов, основанных на украинском сознании музыкантов. Каждый альбом проекта является разным благодаря постоянным экспериментам над звуками, мыслями, над синтезом электроники и акустики.
Во Львове 19 и 20 декабря состоялась презентация диска и книги "Голос мистического Полесья" народной певицы из Полесья Доминики Чекун. Проект поддержали Львовский городской совет и культуры, а реализовали участники львовского етногурту KURBASY.
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