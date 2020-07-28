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пятница, 31 июля 2020 10:05

Финалистка Global Teacher Prize Ukraine рассказала о методах обучения
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Ольга Зелинская вместе с бывшим министром образования и науки Украины Лилией Гриневич
Фото: Фото предоставила Ольга Зелинская
Учительница называет Карпаты своим местом силы
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Учительница младших классов средней общеобразовательной школы №73 города Львова Ольга Зелинская в 2017 году стала финалисткой премии Global Teacher Prize Ukraine.

Это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Имеет целью отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

Ольга Зелинская работает в школе 31 год. С конца 1990-х начала внедрять в обучении интерактивные методы работы.

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"Во Львове есть несколько школ, которые работают по такой методике. Я очень люблю уроки вне класса. Возможно, дети на них не столь дисциплинированы, но это много дает в общем становлении. Ребенок учится наблюдать, видеть, подгонять свое поведение к поведению других, работать в группе. И когда я начала так работать, то решила попробовать еще и интерактивные упражнения ", - рассказывает учительница.

По ее словам, в традиционных методах обучения есть просто ученик, парта и учительница, которую он обязательно должен слушать. А с интерактивными методами можно работать, чтобы каждый ребенок со своими способностями, которые есть, вносил свой вклад в общую работу и видел, что он нужен и успешен.

"Иногда, как бывает, Петрик написал 5 предложений и он молодец, а ты всего три и получаешь за них 3 балла, например. Но, возможно, чтобы написать эти 3 предложения, ребенок приложил в 20 раз больше усилий, чем Петрик для своих 5 ", - говорит Ольга Ивановна.

Также учительница привлекает к работе с детьми родителей.

"Практикую родительские собрания не в классическом формате. Делаем родительскую гостинную с обсуждением и упражнениями для родителей. Привлекаю их к воспитательным мероприятиям, семейным праздникам. Говорю родителям, что в нашем классе должна воцариться педагогика партнерства. Поэтому родители, которые могут быть экспертами в какой-либо области, приходят в класс и учат. Например, мама-кондитер показывает детям, как расписывать рождественские пряники, как готовить и украшать торт, который мы потом все едим с чаем и радуемся, мажемся кремом. Мама-художница, которая приходит и учит делать различные декоры, вышивки или как рисовать ангелов ", - говорит Ольга Зелинская.

Она убеждена, если детям давать понимание и объяснение, что окружающий мир интересен, тогда зажигается в детских глазах огонек. Каждый ребенок развивается по своим интересам и каждий чем-то интересуется.

Из-за низкой пенсии в школах работает большое количество пенсионеров. Это создает кадровые проблемы в государстве, избежать которых можно благодаря созданию комплексной государственной программы. С сентября зарплаты учителей не изменятся.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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Дата
31
июля

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