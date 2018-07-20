Фермеры изготовляют экзотичные сыры

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 315
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 882
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2610
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3151
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 675
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6480
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1242
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3780
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3897
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133672
Фото
Все фото
8
14
9
17
5
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали фото детей, которые жили в Галичине в начале XX в.
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Показали раритетные фото украинских городов, сделанные шведским бароном
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Археологи рассказали о столице Белой Хорватии на территории Украины
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как жили в имении графа в Галичине - подборка фото
Показали, как будет выглядеть ледовая арена с офисными помещениями
Показали, как будет выглядеть ледовая арена с офисными помещениями
Видео
Все видео
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Отчаяние: женщина хотела выпрыгнуть из окна горсовета
Открыли приют для медведей
Открыли приют для медведей
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
"Что за родители? Возле ребенка колоться" - на видео зафиксировали семейную пару наркоманов
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
8-летний ребенок выпрыгнул с 4-го этажа закрытой квартиры
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3654
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 594
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3780
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3537
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26839
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
21 июля 2018
Просмотров: 1476
Гад Путін
– Дівчата, ви звідки? – питає англійською турок із татуюванням на грудях двох дівчат біля басейну в турецькому місті Белек. Якраз ...
воскресенье, 22 июля 2018 03:28

Фермеры изготовляют экзотичные сыры

  Комментировать
Фермеры изготовляют экзотичные сыры
Пара молодых фермеров на Львовщине начала бизнес по изготовлению сыров с экзотичными вкусами. Фото из открытых источников

Пара молодых фермеров из Львовщины стала изготовлять экзотичные сыры на ферме "Мукко".

Производят они по большей части голландскую гауду, однако богато экспериментируют. Недавно у них появились сыры с виски, трюфелями, перцем чили и орехами, передает Агроцентр.

Своего ремеслу молодые фермеры учились у специалистов из Нидерландов. Порой их наставник даже приезжает во Львов и контролирует процесс изготовления молочного деликатеса, и советует, как улучшить продукцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самый выгодный бизнес

Кроме того, фермеры создают все условия для туризма на своей ферме: каждый желающий с семьей может приехать, поиграться с козлятами и посетить сыроварню. Фермеры построили и дегустационный зал, а на территории расположили вольеры – там будет небольшой контактный зоопарк с оленями, козлятами, свиньями, и курами.

Раньше, бизнесмен из Винничины рассказал о возможности заработать на выращивании цветов. Он их продает не только в Украине, но и в Европе - на рынках Голландии, Великобритании, Австрии, Германии и Франции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фермеры изготовляют экзотичные сыры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
Соблазнительные и бесстыдные:дизайнеры едва прикрыли пикантные места моделей скотчем
35
 Просмотров: 193374
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 125122
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 39100
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 2 Просмотров: 38733
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 28109
Львов
Старшина избил солдата к потере селезенки
Старшина избил солдата к потере селезенки 1 Просмотров: 1710
Под львовским судом мужчину облили зеленкой
Под львовским судом мужчину облили зеленкой Просмотров: 432
Во Львове учительница объявила голодовку
Во Львове учительница объявила голодовку Просмотров: 2457
Стартует международный музыкальный фестиваль
Стартует международный музыкальный фестиваль Просмотров: 54
Звезде сериала "Вверх тормашками" Олеюе Федорченко ампутировало ногу в ДТП
Звезде сериала "Вверх тормашками" Олеюе Федорченко ампутировало ногу в ДТП Просмотров: 9055
Больше всего комментируют
76
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
11
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
7
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
6
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
5
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Голосов: 811
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua