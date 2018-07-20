Фермеры изготовляют экзотичные сыры

Пара молодых фермеров на Львовщине начала бизнес по изготовлению сыров с экзотичными вкусами. Фото из открытых источников

Пара молодых фермеров из Львовщины стала изготовлять экзотичные сыры на ферме "Мукко".

Производят они по большей части голландскую гауду, однако богато экспериментируют. Недавно у них появились сыры с виски, трюфелями, перцем чили и орехами, передает Агроцентр.

Своего ремеслу молодые фермеры учились у специалистов из Нидерландов. Порой их наставник даже приезжает во Львов и контролирует процесс изготовления молочного деликатеса, и советует, как улучшить продукцию.

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Кроме того, фермеры создают все условия для туризма на своей ферме: каждый желающий с семьей может приехать, поиграться с козлятами и посетить сыроварню. Фермеры построили и дегустационный зал, а на территории расположили вольеры – там будет небольшой контактный зоопарк с оленями, козлятами, свиньями, и курами.

Раньше, бизнесмен из Винничины рассказал о возможности заработать на выращивании цветов. Он их продает не только в Украине, но и в Европе - на рынках Голландии, Великобритании, Австрии, Германии и Франции.