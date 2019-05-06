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понедельник, 06 мая 2019 16:58

"Это маразм" - в соцсети возмутились молебном в школе

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Во львовском лицее "Ориана" ученики по понедельникам вынуждены в любую погоду выстраиваться на улице на линейку и молебен.

Родители возмущены такими мерами и регулярно жалуются на директора образовательного учреждения. Об этом написала Елена Пономарева в Facebook-группе "Батьківська рада Львівщини".

Директор лицея Юрий Сватко заставляет выходить на принудительные молебны каждый понедельник. Елена Пономарева пишет, что она и другие родители неоднократно жаловались в Управление образования Львовского городского совета, но там не реагируют на обращения. Автор публикации призывает обращаться к чиновникам ЛГС и мэру города Андрею Садовому.

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Детей, которые не успели на молебен, просто не пускают в помещение лицея. На время линейки двери заведения закрывают.

Пользователи сети шокированы подобным мракобесием в современном обществе. Они оставляют множество комментариев под публикацией.

Автор: www.rbc.ua
  Директор лицея Юрий Сватко заставляет выходить на принудительные молебне каждый понедельник
Директор лицея Юрий Сватко заставляет выходить на принудительные молебне каждый понедельник

"Линейка - это пережиток прошлого. А линейка еженедельно - это маразм".

"Молебен в школе? Линейка в любую погоду, в лучших традициях советизации?"

"Дисциплина дисциплиной, но в такую ​​погоду не пустить детей в помещение - это не воспитательный момент, а идиотизм взрослых".

"Не понимаю родителей... Зайти к директору, провести воспитательную минутку всей толпой не пробовали?"

"А намаз, мессу и сборы Свидетелей Иеговы не хотят в школе каждое утро делать?"

Пользователи возмущаются принуждением к религии, которое обычно имеет обратный эффект. Дети после такого "христианского воспитания" вряд ли захотят посещать храмы в будущем.

"Чисто прикладной момент: кто будет нести ответственность, если, не дай Бог, за эти 5 мин. с ребенком что-то случится? Еще родители, потому что ребенок не зашел в заведение? Или уже учителя, которые не пустили его?"

"А потом удивляемся, почему многие дети бегут от церкви. Принудиловка еще ничего хорошего ни для кого не сделала. Учеников надо заинтересовывать, а не принуждать. Странная позиция дирекции, а еще более странная позиция родителей. Всем плохо, но никто не жалуется".

"Вопрос: что страшнее - опоздать или не помолиться?"

В киевской школе учительница во время урока угрожала покалечить детей. Ее гневные крики записала одна из учениц на диктофон. Когда мать 13-летней девушки опубликовала запись в соцсети, инцидент получил огласку.

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