"Это маразм" - в соцсети возмутились молебном в школе

Во львовском лицее "Ориана" ученики по понедельникам вынуждены в любую погоду выстраиваться на улице на линейку и молебен.
Родители возмущены такими мерами и регулярно жалуются на директора образовательного учреждения. Об этом написала Елена Пономарева в Facebook-группе "Батьківська рада Львівщини".
Директор лицея Юрий Сватко заставляет выходить на принудительные молебны каждый понедельник. Елена Пономарева пишет, что она и другие родители неоднократно жаловались в Управление образования Львовского городского совета, но там не реагируют на обращения. Автор публикации призывает обращаться к чиновникам ЛГС и мэру города Андрею Садовому.
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Детей, которые не успели на молебен, просто не пускают в помещение лицея. На время линейки двери заведения закрывают.
Пользователи сети шокированы подобным мракобесием в современном обществе. Они оставляют множество комментариев под публикацией.
"Линейка - это пережиток прошлого. А линейка еженедельно - это маразм".
"Молебен в школе? Линейка в любую погоду, в лучших традициях советизации?"
"Дисциплина дисциплиной, но в такую погоду не пустить детей в помещение - это не воспитательный момент, а идиотизм взрослых".
"Не понимаю родителей... Зайти к директору, провести воспитательную минутку всей толпой не пробовали?"
"А намаз, мессу и сборы Свидетелей Иеговы не хотят в школе каждое утро делать?"
Пользователи возмущаются принуждением к религии, которое обычно имеет обратный эффект. Дети после такого "христианского воспитания" вряд ли захотят посещать храмы в будущем.
"Чисто прикладной момент: кто будет нести ответственность, если, не дай Бог, за эти 5 мин. с ребенком что-то случится? Еще родители, потому что ребенок не зашел в заведение? Или уже учителя, которые не пустили его?"
"А потом удивляемся, почему многие дети бегут от церкви. Принудиловка еще ничего хорошего ни для кого не сделала. Учеников надо заинтересовывать, а не принуждать. Странная позиция дирекции, а еще более странная позиция родителей. Всем плохо, но никто не жалуется".
"Вопрос: что страшнее - опоздать или не помолиться?"
В киевской школе учительница во время урока угрожала покалечить детей. Ее гневные крики записала одна из учениц на диктофон. Когда мать 13-летней девушки опубликовала запись в соцсети, инцидент получил огласку.
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