Еще один мэр поддержал главу Черкасс

Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс. Фото: Facebook / Руслан Марцинкив

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Последний вступил в перепалку с президентом Украины Владимира Зеленского из-за ослабления карантина.

"Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!", - написал Марцинкив на Facebook.

Считает, сейчас в Украине "хотят уничтожить местное самоуправление".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На мэра Ивано-Франковска завели дело из-за ромов: он оправдывается

"Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства в общин, закрепостили украинцев касательно выезде заграницу, продали землю, обманули с доплатами медиков!", - добавил Марцинкив.

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство.