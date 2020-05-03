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воскресенье, 03 мая 2020 09:52

Еще один мэр поддержал главу Черкасс

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Еще один мэр поддержал главу Черкасс
Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс. Фото: Facebook / Руслан Марцинкив

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив публично поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. Последний вступил в перепалку с президентом Украины Владимира Зеленского из-за ослабления карантина.

"Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко! Карантин один для всех, а не для избранных!", - написал Марцинкив на Facebook.

Считает, сейчас в Украине "хотят уничтожить местное самоуправление".

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"Пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства в общин, закрепостили украинцев касательно выезде заграницу, продали землю, обманули с доплатами медиков!", - добавил Марцинкив.

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство.

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