В Черкассах начато расследование по поводу ослабления карантина

Начато расследование по поводу ослабления карантина. Фото:Новинарня

По факту принятия решения об ослаблении карантина в городе Черкассы расследуется уголовное производство.

"Следственным отделом Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области на основании публикаций в сети Интернет внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий должностных лиц Черкасского городского совета при принятии решения об ослаблении карантина на территории месье Черкассы, противоречащее решению КМУ № 211 от 11 марта 2020, постановлении № 14 от 27 апреля 2020 года и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 УК Украины) ", - отмечается в пресс-релизе прокуратуры.

В настоящее время в Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания. Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкасским отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущению распространения заболеваний, вызванных коронавирусом Covid-19.

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