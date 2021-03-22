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понедельник, 22 марта 2021 12:05

Двое школьников провалились под лед на Черкасщине. Младшему удалось спастись

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Двое школьников провалились под лед на Черкасщине. Младшему удалось спастись
Мальчики тонули в вершине сельского пруда. Фото: Национальная полиция

15-летний школьник утонул в Черкасской области. Вместе с ним по льду сельского пруда гулял товарищ. Ему удалось спастись.

13-летний Иван Кожуховский и 15-летний Вадим Груша гуляли в воскресенье, 21 марта, по льду Забейдового пруда в селе Дзензелевка Уманского района. Ближе к вершине пруда лед под ними провалился и они начали тонуть.

"Нам позвонили 0 14-45, - рассказывает спасатель Маньковской ДСНС Игорь Безкоровайный. - Двое ребят решили перебраться на другой берег пруда. Одному 15 лет, другому - 13. Перебирались в вершине, где глубина пруда - 2,5 метра. Лед проломился и оба пошли в воду. Меньший начал грести к мостику и, наконец, к нему добрался. Старший попытался спастись на пеньках, которые остались от старых поваленных деревьев. Но обессилел и ушел под воду. Иван побежал по улице и звал людей на помощь. Он видел, как товарищ пошел под воду. Лишь впоследствии тело утопленника достали водолазы".

Оба они являются учениками Дзензелевской школы.
"Оба очень порядочные дети, - говорят в школе. - Учились не на отлично, но и не плохо. Были соседями, восхищались волейболом. Перед каникулами оба были проинструктированы об опасности выхода на лед. Когда похоронят Вадима, мы не знаем".

Бывший сельский голова Дзензелевки Юрий Мороз говорит, что дети - воспитанные и вежливые.
"Особенно Иван. Он из учительской семьи, всегда приветливый, улыбчивый. У него отец, мать, дед и бабка - учителя. В семье Вадима Груши - двое детей. Он - младший. Старшая сестра уже замужем. Ее муж - воюет на Донбассе. Тоже очень порядочные люди.

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В феврале на канале вблизи Черкасс тонули два человека - 70-летняя женщина и 45-летний мужчина. Их спас главный инженер "Теплокоммунэнерго" Николай Джулай. Он достал из машины веревку и по очереди вытащил обоих. Впоследствии увез домой на автомобиле.

Автор: Юрий Стригун
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