Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища

"Во мне причудливо переплелись два абсолютно полярные полюса - навязчивое желание избавляться от всего лишнего в жизни, выбрасывать и не привязываться, и вместе с тем, злосное стремление сохранить осколки прошлых миров - то мир австрийского Львова, старосветской Гуцульщины или своего детства , - рассказывает издательница и коллекционер со Львова Ярина Винницкая. - Поэтому я обожаю антиквариант, собираю вещи с историей, народные артефакты, семейные. Моя коллекция - это настоящие вещи Силы, это то, что я буду спасать при пожаре, или заберу с собой, куда бы я не переехала ".

Ваш дом - это почти музей, который тоже имеет давнюю историю.

Моя бабушка Мария получила его в качестве компенсации в результате операции "Висла". Она была переселенка из Перемышля. Ее семья была очень богатой. Мой прадед имел первый электрический магазин в Перемышле. Продавал там лампочки Филипс и чинил первые электрические приборы - утюги, радио. Как раз именно когда он в 1939 году вез стекло, чтобы остеклить свою виллу на горе, начали бомбить Перемышль. Семью переселили, потому что она отказалась переходить на польское гражданство. Все, что нужно было сделать, - это перенести метрики из греко-католической церкви в римско-католический костел. Родные этого не сделали. Для них это было принципиально. Прадед был сечевым стрельцом.

Переехав во Львов, семья потеряла все - и дома, и морги поля. Этот дом был компенсацией. Здесь до нашей семьи жили поляки, аптекари. Их вывезли в Польшу

Переехав во Львов, семья потеряла все - и дома, и морги поля. Этот дом был компенсацией. Здесь до нашей семьи жили поляки, аптекари. Их вывезли в Польшу. Сейчас этот дом - наше родовое гнездо. Я здесь с 10 лет жила с бабушкой. От нее я переняла дар любви к дизайну, к гуцульской керамике, к песням. Бабушка, Мария Дучинская, была учительницей немецкого языка, выпускницей украинской женской гимназии в Перемышле, и гармонично соединила в себе город и село - хорошее образование, столовое серебро, манеры - умение носить шляпки и кружевные перчатки - и большую любовь к народной вышивке, песни, традициям. Нашим с ней любимым развлечением был дизайн интерьеров, как бы сказали сейчас. Мы обожали переставлять мебель - были в постоянном творческом поиске. Вот только как нам удавалось - ребенку и худощавой старшей даме - совать тяжеленные дубовые шкафы и креденсы, до сих пор остается загадкой.

Уже тогда мечтали его перестроить?

Я лет с 10-ти уже знала, как я этот дом перестрою - как я сделаю террасу, как подниму мансарду. А через двадцать лет взяла и сделала - реконструировала старый бабушкин дом и получила дом своей мечты. Вывезла отсюда горы хлама и мусора, оставила только вещи знаковые и красивые. Это типичная польская застройка 1930-х годов. С выжженного качественного кирпича. Рабочие, которые работали потом в нашем доме, поломали себе много перфораторов на этом кирпиче. Были сени и две комнаты. Я достроила еще отдельную часть для родителей, сделала мансарду, углубила подвал - расширила дом сторону, вверх, вниз. Но сама основа сохранилась. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арт-бук "Скриня. Речі сили": взгляд на этнокультуру как на народную духовную практику До кризиса мне давали невероятную сумму за этот дом. С финансовой точки зрения было огромной ошибкой его не продать. Но я не смогла даже допустить мысль об этом. Хотя на те деньги, которые мне давали, я могла 10 таких домов построить. Предел Львова когда буквально шел по нашему огороду. Дом еще стоял во Львове, а с нашего огорода начиналось село Подголоско. По нынешним же меркам, это почти центр Львова - 20 минут до площади Рынок троллейбусом, а ночью мне слышно, как бьют часы на Ратуше. С моей верхней террасы видно ратушу. Вид из окна - это основной признак качества жизни для меня. На крыше у меня балки сверху. Говорю, что это моя плазма. Все небо видно, и оно постоянно меняется.

Стены дома - мои художественные полотна. На Рождество украшаю их красными рушникакми, а на Пасху - наряжаю в белое

Для такого клинического интроверта как я, дом - это, действительно, место, где я набираюсь сил, отстаиваюсь как вода, и тогда все лишнее выпадает в осадок, где стишуюсь и начинаю замечать самое важное в этой жизни - солнце, небо, тишину внутри. В городе, среди машин и людей, всегда так много суеты и так мало неба. Важна в первую очередь эстетика личного пространства? Мне так много надо моего личностного пространства. И не богатства, а именно эстетики. Мой архитектор говорил мне: "Ты хочешь такое окно, чтобы поразить соседей?" Вопрос "поразить" для меня не стоит вообще. Мне только нужно наесться красотой и уютом. Стены дома - мои художественные полотна. На Рождество украшаю их красными рушниками, а на Пасху - наряжаю в белое. Дома мне никогда не скучно. Не понимаю тех, кто жалуется, что сидя дома, деградирует, а потому очень нужно выходить в люди. У меня все наоборот - я расцветает только тогда, когда дома, а спустошуюсь и истощаюсь, когда в городе среди людей. Все самое важное в моей жизни происходит здесь - это и мой рабочий кабинет, где я создаю свои книги, перевожу, читаю. Дом - это и моя party zоne, где громко празднуются все традиционные праздники, проводятся репетиции вертепов или литературные вечера. Иногда это некий "ашрам", где проходят психотерапевтические семинары. Материал о коллекции Ярины Винницкой читайте в номере журнала Країна от 26 февраля 2019 года.