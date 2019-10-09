"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС

Фото: Оксана Княжик

Во Львове состоялась презентация книги "Соло надорванных струн" авторов Марии Дребит и Натальи Хаммоуды. 25 жен героев из Львовской области, погибших на российско-украинской войне, рассказали о мужьях. Истории рассказывали по скайпу, присылали в электронном варианте, надиктовывали. В конце концов, авторы собрали их воедино и издали книгу.

"Я не мог не начать со Львова, потому что это локомотив, от которого оттолкнулись и пойдем дальше.В следующем томе будут истории вдов из Киевской области. Некоторых из героев этой книги я знал лично, потому что занимаюсь волонтерством. Наше издательство образовалось именно с волонтерской общественной организации. Я рад, что мы смогли приобщиться и выдать эту книгу", - говорит издатель книги Константин Климчук.

На презентацию пришли героини книги.

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"Эта книга посвящена людям, которые на небесах, поэтому я хочу сказать за свою звезду, которая меня оберегает. Для меня он был космосом, им и остался. Я, пожалуй, говорю за всех жен погибших, что когда поднимаю вверх голову, то прошу: "Помоги и подскажи". И ответ нахожу. Все, кто здесь собрался, являются соавторами этой книги. Наши слезы нанизаны на один ряд боли. И хотя эта книга о нас, прочитать ее я пока не смогла", - говорит Леся Сыва.

Жены погибших пытаются сдерживать слезы, но, когда речь заходит об их мужьях, то это становится невозможным.

"Я писала эту историю с улыбкой, потому что еще раз переживала жизнь и моменты с ним. Мы познакомились, когда я еще была школьницей, и встречались около 9 лет. Могу говорить о нем часами и сказать, что этот человек был для меня опорой не только в словах, но и в действиях. Я очень сильно его любила и люблю до сих пор. Если бы мне дали шанс вернуть все назад и сказали, что наша любовь так завершится, то я бы не задумывалась и сказала, что готова пройти вместе с ним еще раз тот путь. Время летит и никто не знает, что будет завтра. Я, как и любая молодая девушка, которая познакомилась с парнем, не мечтала и не планировала, что в 25 лет стану вдовой. Когда все подруги выходили замуж и рожали детей, я хоронила своего мужа. Говорят, что раны заживают. Это неправда. Они немного притупляются, но совсем не заживают", - рассказивает Ульяна Дорош.

Проект "Соло надорванных струн" является летописным, его создали, чтобы донести правду нынешних дней к людям. Украинцы должны помнить о воинах-патриотах, защитниках, отдавших свои жизни за целостность, суверенитет и свободу Украины.

Писательница Мария Лавренюк представила на Форуме издателей во Львове свой новый исторический роман под названием "Калина січена". В романе описаны события, обычаи и даже неизвестные факты времен Второй мировой войны. Эта книга - история любви и становления личности девушки, которая стала жертвой противостояния идеологий, наций, миров.