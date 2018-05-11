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пятница, 11 мая 2018 15:15

Директора парка избили после замечания

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Директора парка избили после замечания
Директора городского парка избили посетители. Фото kg.ua

В Кременчуге директор "Городского сада" Виталий Дедюрин получил кулаком по лицу.

"В парке около 10 утра директор сделал замечание посетителям парка, которые справили нужду под деревья. Рядом проводили урок физкультуры для школьников. Но посетители парка ответили тем, что избили Дедюрина. Мужчина обратился за медицинской помощью и был доставлен в больницу "Кременчугская" для обследования", - сообщили в пресс-службе полиции Кременчуга, сообщает "Кременчугская газета".

Полиция ищет обидчиков директора парка. В самом парке установлено видеонаблюдение, что должно помочь полиции в поисках.

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Прошел год от массовой драки во время акции против застройки арки на вул. Соборности, 27 в Полтаве. По меньшей мере трое участников попали в больницу, двое - Дмитрий Юденко и Олекса Коба - с многочисленными ножевими ранениями. Титушок из Кременчуга суд отпустил под домашний арест.

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