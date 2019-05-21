Чиновников пересадили на бесплатные велосипеды

20 хвилин Чиновникам Винницкой мэрии повезло ездить на велосипедах бесплатно

У Винницкой мэрии построили крытую велопарковку для чиновников. Пользоваться ею смогут только представители городского совета в рабочих целях бесплатно.

На днях им передадут замки, ключи и шлемы.

"Многие оказалось желающих из департамента социальной политики. В целом из всех департаментов поступило уже 90 заявок. Работник горсовета не будет ездить этим велосипедом на рыбалку или еще куда ему заблагорассудится. Он будет ездить по работе с проверками проводить мониторинг", - говорит Gazeta.ua Андрей Сорокин из Департамента транспорта Винницкого горсовета.

В наличии есть только 40 велосипедов словацкого и украинского производства. Сити-байки специально предназначены для езды в городских условиях.

За каждым департаментом, который изъявил желание пользоваться велосипедом, закрепят по несколько двух- колесных. Если велосипед сломается, ремонтом и техническим состоянием займется работник соответствующего Департамента.

Сама конструкция велопарковки построена из стекла и пластика. Оснащена камерами видеонаблюдения и пропускной системой с картами для работников горсовета.

На строительство велопарковки потратили 155 тысяч гривен. Это средства из Швейцарии.

"Город имеет меморандум и большой проект со Швейцарией. В рамках него предложили проект "Развитие велоинфраструктуры в Виннице". Мы построили велопарковку возле горсовета, 36 велостоянок по городу, велошколы и велопрокат. Средства на строительство были выделены не из городского бюджета, а от общего со Швейцарией меморандума", - подчеркнул Сорокин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подорожал международный велопрокат, который стал популярен с первых дней

Также для велосипедистов в мэрии сделали душевую за 796 тысяч гривен. Это было обязательным условием стороны заказчика. Швейцарцев очень удивило, что в здании, где работает более 700 человек не было душевой.

Винницкая транспортная компания показала модерновый троллейбус собственного производства. Основой нового транспорта стал старый "МАЗ". Новый "рогатый" обошелся в 5 млн грн. На изготовление одного троллейбуса идет примерно три месяца. В этом году их планируют сделать 4.