Чиновник рассказал о наглости пострадавших от взрывов на калиновском Арсенале

Автор: Gazeta.ua Взрывы на калиновском Арсенале: пострадавшим нашли еще 5 млн грн

С винницкого областного бюджета выделили еще 5 млн. грн. на ремонт жилья пострадавшим в результате взрывов боеприпасов на 48-м Арсенале Минобороны в прошлом году, 26 сентября. Такое решение приняли депутаты на сессии облсовета, 19 июля.

Деньги распределят между владельцами домов, которые проводили ремонты самостоятельно.

"Кроме того, часть этих денег выделили на дома, которые до сих пор стоят неотремонтированные. Таких около 70. К ним возьмемся, как только поступят деньги", - говорит Gazeta.ua заместитель председателя Калиновской райгосадминистрации Юрий Слабчук.

Чтобы полностью завершить все ремонтные работы и возместить людям нанесенный ущерб надо 8 млн грн, добавил чиновник.

"Еще надо найти 3 миллиона. Хотим, чтобы люди с пониманием отнеслись, потому что иногда наглость просто поражает. Ему нет предела. Постановление Кабмина говорит, чтобы восстановить дом к тому жилому состоянию, которое было. Одна учительница "под шум" захотела, чтобы в ее доме сделали евроремонт. Мол, у нее были натяжные потолки. Реально их не было, - замечает Юрий Слабчук. - Приходим с комиссией составлять акт убытков в другой дом. Дом не пидметеан на 5 день взрывов. Требуют трещины на стенах ремонтировать. Зато в другой комнате бабушка под сто лет самостоятельно замешали глину и все трещины позамащувала. Кто беднее, то сидит тихонько и ждет, что будет. А есть такие наглые, чтобы чем больше урвать".

Автор: Gazeta.ua Взрывы на калиновском Арсенале: пострадавшим нашли еще 5 млн грн

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Вместо этого, местные жители 22 июля собираются обращаться в Верховную Раду. Хотят, чтобы максимально быстро им возместили нанесенный ущерб.

В селе Павловка Калиновского района Винницкой области купили новые дома всем, кто потерял свои дома или жилье не подлежит ремонту после взрывов боеприпасов на складах 48 Арсенала Минобороны Украины. Купили 7 домов. Для остальных пострадавших, отказались от закупки нового жилья, мы предоставили строительные материалы, чтобы они провели текущий ремонт.