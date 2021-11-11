Черновицкая область ослабляет карантинные ограничения: какие и когда

В Черновицкой области ученики 1-11 классов возвращаются за парты. Очное обучение в школах возобновят с понедельника, 15 ноября.

Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям региона 11 ноября.

"С понедельника в Черновицкой области возобновляют работу учебные заведения. Одновременно действуют все другие ограничительные меры", - говорится в решении комиссии.

Цвет Черновицкой области не изменился. На данный момент она находится в оранжевой зоне карантина.

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В Киеве коронавирус "косит" детей. В больницах с коронавирусом и подозрением на болезнь находятся 85 детей. Четверо из них находятся в реанимациях. В этой связи на следующей неделе ученики младшей школы за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме.

В тоже время школьникам Львова разрешили посещать школу. За парты с 15 ноября возвращают только учеников 1-4 классов.