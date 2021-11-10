В Киеве коронавирус атакует детей. Кличко сказал, что будет с учебой

Из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Киеве со следующей недели школьники продолжат дистанционное обучение. Это касается и учеников 1-4 классов. Фото: t.me/KyivPolitics

В Киеве коронавирус "косит" детей. За последние сутки положительный тест на Covid-19 получили 109 пациентов. В больницах с коронавирусом и подозрением на болезнь находятся 85 детей. Четверо из них в реанимациях.

Такого количества не было во всех предыдущих волнах вируса. В связи с этим на следующей неделе ученики младшей школы (1-4 классов) за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме, сообщил на брифинге 10 ноября городской голова Киева Виталий Кличко, передает Gazeta.ua.

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"Мы не можем рисковать здоровьем детей. А также их семей. Потому что многие дети переносят вирус бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. Я прошу родителей, настаивающих на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти", - говорит Кличко.

Медики отмечают, что штамм Delta более агрессивен и поражает много молодежи и детей. Опасен последствиями и осложнениями. Потому киевлян и гостей города просят соблюдать правила безопасности - маски, антисептики, дистанция. Вакцинироваться. Не посещать публичные места без необходимости. Не пользоваться общественным транспортом, если нет острой необходимости.

Во Львове жесткий карантин продлили до 29 ноября. В то же время учеников 1-4 классов вернут за школьные парты. Такое решение 10 ноября приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учеников младших классов возобновят очную форму обучения. Остальные карантинные ограничения продолжатся еще две недели.