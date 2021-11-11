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четверг, 11 ноября 2021 08:32

Более 24 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

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Более 24 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы &quot;лидируют&quot;
Всего в Украине провели более 15 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 24 747 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1550, медработников - 462.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (2002), Днепропетровской (1999), Харьковской (1550), Одесской (1469) и Ивано-Франковской (1454) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 155 519 человек. Умерли 74 857 пациентов, из них 652 - за последние сутки. Выздоровели 2 572 738 человек, за последние сутки - 18 896, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 140 505 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 67 341, ИФА - 18 168. Также сделали 54 996 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 15 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 2002 случая;
Винницкая область - 712 случаев;
Волынская область - 694 случая;
Днепропетровская область - 1999 случаев;
Донецкая область - 1179 случаев;
Житомирская область - 956 случаев;
Закарпатская область - 466 случаев;
Запорожская область - 1146 случаев;
Ивано-Франковская область - 1454 случая;
Киевская область - 945 случаев;
Кировоградская область - 192 случая;
Луганская область - 394 случая;
Львовская область - 1253 случая;
Николаевская область - 903 случая;
Одесская область - 1469 случаев;
Полтавская область - 1327 случаев;
Ровенская область - 985 случаев;
Сумская область - 1174 случая;
Тернопольская область - 603 случая;
Харьковская область - 1550 случаев;
Херсонская область - 548 случаев;
Хмельницкая область - 1089 случаев;
Черкасская область - 597 случаев;
Черновицкая область - 430 случаев;
Черниговская область - 680 случаев.

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По состоянию на 10 ноября почти 52 тыс. коек в больницах Украины заняты больными коронавирусом. В реанимационных и отделениях интенсивной терапии 98-99% Covid-больных - невакцинированные.

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