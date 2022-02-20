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понедельник, 21 февраля 2022 05:30

Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают "малого" пророка

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Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают &quot;малого&quot; пророка
Святой Захария предсказывал приход Иисуса Христа на землю еще задолго до его рождения. ФОТО: wikimedia.org

Сегодня христиане чтят пророка Захария Серповидца. Он считается одним из 12 "малых" пророков, проповедовавших слово Божие задолго до рождения Иисуса Христа.

Захарий происходил из священнического рода. Предсказывать начал при персидском царе Дарии, который правил в 550-486 годах до нашей эры. Святой возвещал о грядущем пришествии на землю сына Божия. Рассказывал о его вхождении в Иерусалим и распятии. Также говорил о том, кто и за сколько серебряников предаст Иисуса. Свои пророчества он записывал в книгу, которая среди христиан ныне известна как "Книга пророка Захария".

Свое прозвище "Серповидец" святой получил после того, как в одном из вещих снов увидел свиток, по форме напоминавший серп.

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Пророк дожил до глубокой старости и был похоронен у Иерусалима – рядом с могилой другого святого провидца Аггея.

Вчера в храмах вспоминали преподобного Луку Элладского, родившегося в 896 году в Греции. Святой с юных лет вел аскетический образ жизни – много молился и постился. Имел дар предвидения. Умер в 56 лет.

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