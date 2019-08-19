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Черкассы поражают планами на День Независимости

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В Черкассах планируют установить танцевальный рекорд 24 августа. К празднику готовят ярмарку спорта, турниры, встречи с известными спортсменами, розыгрыш подарков.

24 августа во второй раз проведут Черкасский спортивный фестиваль.

События этого года развернутся на нескольких локациях - Центральном стадионе, Казбетском и Митницком пляжах.

Организаторы готовят насыщенную и яркую программу с элементами шоу для детей и взрослых.

"Черкассы имеют все шансы для того, чтобы стать спортивной столицей на карте Украины", - говорит Юрий Ботнарь, заместитель городского головы Черкасс. "Такой фестиваль - это еще один шаг на пути к этой цели. Хотелось бы, чтобы с каждым разом он становился только лучше и интереснее. Его проведением мы стремимся продемонстрировать красоту и преимущества различных видов спорта, донести идею здорового образа жизни, привести как можно больше людей в спортивные залы и, наконец, этот ивент - это еще одна возможность хорошо провести время.

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Фестиваль начнется 24 августа на Центральном стадионе.

Здесь с 7.00 на одной из открытых площадок до 19.00 танцевать для установления рекорда. Среди участников будут как профессиональные коллективы, так и все желающие независимо от возраста и подготовки.

Для участия можно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/aDNCh6B6PcGyYb3a6 или же непосредственно в день проведения марафона. Участникам, прошедшим предварительно регистрацию, следует подтвердить ее в день рекорда.

На Казбетськом пляже продлятся соревнования по пляжному волейболу. Все желающие смогут попробовать себя в гребле на лодках, байдарках и каноэ.

На Центральном стадионе одновременно с установлением нового танцевального рекорда будут проходить спортивные соревнования, мастер-классы, показательные выступления, эстафеты и розыгрыш призов.

Программа Черкасского спортивного фестиваля

Казбетський пляж

10.00 - 14.00

* Гребле на лодках "Дракон", академических лодках, байдарках и каноэ и ялах;
* Соревнования по пляжному волейболу.

Митницкий пляж

10.00 - 13.00

* Мастер-классы по гребле стоя, SUP-йоги, балансбордов и фризби.

центральный стадион

07.00 - 19.00

установления рекорда по проведению длительного танцевального марафона в Украине;

10.00 - 19.00

* Спортивные эстафеты для семей;
* Детские гонки на велосипедах.

14.00 - 18.30

* Турнир по футболу среди юношей 2010 рождения;

10.00 - 18.00

* Чемпионат м. Черкаси по киберспорту по FIFA 19 и UFC 3,

 

14.30 - 18.30

* Мастер-классы и показательные выступления по единоборствам;
* Интерактивные мероприятия по футзалу, хоккей на траве;
* Лабиринты, спортивные эстафеты;
* Площадка по стрельбе из лука, фехтование, пулевой стрельбе, велоспорту и триатлону;
* Локация спортивной и художественной гимнастики;
* Мастер-классы и соревнования по шахматам и шашкам.

15.00 - 17.00

* Презентация древней спортивной игры "Ковинька";

15.00 - 18.30

* Показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по фитнесу на специальном оборудовании - ботинках на пружинах;

14.30 - 20.00

* Территория уличной еды (центральная аллея стадиона)

17.00 - 18.30

* Реконструкция древних спортивных игр;

18.45 - 19.00

* Фиксация рекорда Украины.

19.00 - 19.30 показательные выступления на пилоне, воздушная акробатика;

19.30 - 20.30 турнир по боям без правил.

В Черкассах состоится 3-й книжный фестиваль. Пройдет с 11 по 13 октября. Это событие станет финалом литературных путешествий Украины.

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