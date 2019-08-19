Черкассы поражают планами на День Независимости

В Черкассах планируют установить танцевальный рекорд 24 августа. К празднику готовят ярмарку спорта, турниры, встречи с известными спортсменами, розыгрыш подарков.
24 августа во второй раз проведут Черкасский спортивный фестиваль.
События этого года развернутся на нескольких локациях - Центральном стадионе, Казбетском и Митницком пляжах.
Организаторы готовят насыщенную и яркую программу с элементами шоу для детей и взрослых.
"Черкассы имеют все шансы для того, чтобы стать спортивной столицей на карте Украины", - говорит Юрий Ботнарь, заместитель городского головы Черкасс. "Такой фестиваль - это еще один шаг на пути к этой цели. Хотелось бы, чтобы с каждым разом он становился только лучше и интереснее. Его проведением мы стремимся продемонстрировать красоту и преимущества различных видов спорта, донести идею здорового образа жизни, привести как можно больше людей в спортивные залы и, наконец, этот ивент - это еще одна возможность хорошо провести время.
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Фестиваль начнется 24 августа на Центральном стадионе.
Здесь с 7.00 на одной из открытых площадок до 19.00 танцевать для установления рекорда. Среди участников будут как профессиональные коллективы, так и все желающие независимо от возраста и подготовки.
Для участия можно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/aDNCh6B6PcGyYb3a6 или же непосредственно в день проведения марафона. Участникам, прошедшим предварительно регистрацию, следует подтвердить ее в день рекорда.
На Казбетськом пляже продлятся соревнования по пляжному волейболу. Все желающие смогут попробовать себя в гребле на лодках, байдарках и каноэ.
На Центральном стадионе одновременно с установлением нового танцевального рекорда будут проходить спортивные соревнования, мастер-классы, показательные выступления, эстафеты и розыгрыш призов.
Программа Черкасского спортивного фестиваля
Казбетський пляж
10.00 - 14.00
* Гребле на лодках "Дракон", академических лодках, байдарках и каноэ и ялах;
* Соревнования по пляжному волейболу.
Митницкий пляж
10.00 - 13.00
* Мастер-классы по гребле стоя, SUP-йоги, балансбордов и фризби.
центральный стадион
07.00 - 19.00
установления рекорда по проведению длительного танцевального марафона в Украине;
10.00 - 19.00
* Спортивные эстафеты для семей;
* Детские гонки на велосипедах.
14.00 - 18.30
* Турнир по футболу среди юношей 2010 рождения;
10.00 - 18.00
* Чемпионат м. Черкаси по киберспорту по FIFA 19 и UFC 3,
14.30 - 18.30
* Мастер-классы и показательные выступления по единоборствам;
* Интерактивные мероприятия по футзалу, хоккей на траве;
* Лабиринты, спортивные эстафеты;
* Площадка по стрельбе из лука, фехтование, пулевой стрельбе, велоспорту и триатлону;
* Локация спортивной и художественной гимнастики;
* Мастер-классы и соревнования по шахматам и шашкам.
15.00 - 17.00
* Презентация древней спортивной игры "Ковинька";
15.00 - 18.30
* Показательные выступления и мастер-классы для всех желающих по фитнесу на специальном оборудовании - ботинках на пружинах;
14.30 - 20.00
* Территория уличной еды (центральная аллея стадиона)
17.00 - 18.30
* Реконструкция древних спортивных игр;
18.45 - 19.00
* Фиксация рекорда Украины.
19.00 - 19.30 показательные выступления на пилоне, воздушная акробатика;
19.30 - 20.30 турнир по боям без правил.
В Черкассах состоится 3-й книжный фестиваль. Пройдет с 11 по 13 октября. Это событие станет финалом литературных путешествий Украины.
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