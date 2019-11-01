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пятница, 01 ноября 2019 14:51

Целый вечер будет звучать танго - представлят авторский проект Назария Пилатюка

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Целый вечер будет звучать танго - представлят авторский проект Назария Пилатюка
Концерт начнется в 19.00.

12 ноября во Львовской национальной филармонии представят авторский проект заслуженного артиста Украины Назария Пилатюка совместно с Оркестром "Академия", Артуром Микиткой, Петром Довганем и Антоном Сопига и дирижером Игорем Пилатюком - "Танго Последней Надежды".

Назарий Пилатюк рассказал, что "Т.О.Н." родился под влиянием музыки гениальных композиторов современности, в частности Джона Уильямса, музыка которого звучит в фильме "Список Шиндлера". Эту музыку сочетают с музыкой жизни и смерти - танго.

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Во время концерта прозвучат знаменитые композиций Астора Пьяццоллы, Владимира Винницкого, Мирослава Скорика, Ришардо Гальяно, Якоба Гаде в оркестровке талантливого композитора Ярослава Олексива, а также несколько авторских композиций Антона Сопиги, из которых начинались первые проекты трио "Promenade".

"Название говорит само за себя. А в сочетании с музыкой из кинофильма "Список Шиндлера" создает особую атмосферу, которая всегда останется в нашей памяти", - считает автор проекта.

Начало концерта в 19 часов.

16 ноября во Львовской национальной филармонии проект "ShockolaD" и Дана Винницкая будут праздновать 15-летний юбилей.

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Дата
01
ноября

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