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четверг, 09 сентября 2021 11:38

Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"
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На Харьковщине частная лаборатория вместе с работниками турагентства подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус и вносили фальсифицированные данные в приложение "Дій вдома".

Нелегальная деятельность ежемесячно приносила злоумышленникам до 1 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Туроператор предлагал приобрести поддельный Сovid-тест гражданам, которые планировали ехать за границу или недавно вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции. Справки выдавали без проведения обследования пациента и сбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

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Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн
Фото: ssu.gov.ua
Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн
Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн
Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн

Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и по 10 адресам частных лабораторий. Изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику.

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Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

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