Частная лаборатория подделывала Сovid-результаты в "Дії"

На Харьковщине частная лаборатория вместе с работниками турагентства подделывали результаты ПЦР-тестов на коронавирус и вносили фальсифицированные данные в приложение "Дій вдома".

Нелегальная деятельность ежемесячно приносила злоумышленникам до 1 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.

"Туроператор предлагал приобрести поддельный Сovid-тест гражданам, которые планировали ехать за границу или недавно вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции. Справки выдавали без проведения обследования пациента и сбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

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Фото: ssu.gov.ua

Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок стоимостью 800 грн.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и по 10 адресам частных лабораторий. Изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику.

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Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.