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пятница, 20 августа 2021 15:05

За фальшивые Covid-справки хотят ввести уголовную ответственность

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За фальшивые Covid-справки хотят ввести уголовную ответственность
В ближайшее время документ представят на заседании Кабмина. Фото: Киевская городская прокуратура

В Украине планируют ввести уголовную ответственность за фальшивые справки про Covid-вакцинацию.

В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за поддельные справки о прививках против особо опасных инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые фальсификации как в отношении справок о ПЦР-тестировании, так и о Covid-вакцинации. В то же время не исключаю возможности определенного человеческого фактора. Чтобы предотвратить его, Минздрав готовит законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти", - сказал он.

В ближайшее время документ представят на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.

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Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

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