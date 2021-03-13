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суббота, 13 марта 2021 11:11

"Буковель" снова готовится к открытию

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&quot;Буковель&quot; снова готовится к открытию
Карантин в Буковеле продлится 2 недели. Фото: Delo.ua

Туристический комплекс "Буковель" готовятся открыть 28 марта. Карантинные мероприятия применят с 13 до 27 марта. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В этот период ограничат въезд гражданам, направляющимся в село Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой комнатой отдыха целью.

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"Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК" Буковель "объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", - сообщает пресс-служба" Буковеля ".

Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки Covid-19 в Ивано-Франковской области. Курорт прекратил работу с полуночи субботы, 13 марта.

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Дата
13
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