"Буковель" снова готовится к открытию

Карантин в Буковеле продлится 2 недели. Фото: Delo.ua

Туристический комплекс "Буковель" готовятся открыть 28 марта. Карантинные мероприятия применят с 13 до 27 марта. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В этот период ограничат въезд гражданам, направляющимся в село Поляница (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой комнатой отдыха целью.

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"Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК" Буковель "объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27 марта", - сообщает пресс-служба" Буковеля ".

Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки Covid-19 в Ивано-Франковской области. Курорт прекратил работу с полуночи субботы, 13 марта.