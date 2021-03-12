"Буковель" закрывают на карантин

Горнолыжный курорт "Буковель" прекратит работу с полуночи субботы, 13 марта. Фото: Укринформ

Горнолыжный курорт "Буковель" решили закрыть на карантин из-за вспышки Covid-19 в Ивано-Франковской области.

"Это вынужденное решение, на которое мы пошли, и, наверное, не последнее, которое будет, потому что "красная" зона, в которой мы находимся сейчас, пока развивается. И мы не видим тренда на ее снижение", - сообщил глава ОГА Андрей Бойчук во время брифинга 12 марта.

Курорт прекратит работу с полуночи субботы, 13 марта.

По словам Бойчука, на решения областных властей повлиял, в частности, визит протестующих предпринимателей в Ивано-Франковскую ОГА.

Он также добавил, что в регионе не хватает мест в больницах для инфицированных коронавирусом.

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В селе Поляница, которое расположено возле курорта, появятся дополнительные блокпосты.

"Будут иметь возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, только местные жители или те, кто работает в этом населенном пункте", - сообщил начальник ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

12 марта на территории "Буковеля" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу. Отдыхающие, которые уже успели приобрести пропуска на подъемники, были возмущены. Они попытались прорваться и начали вырывать ограждения. Ранее трассы, подъемники и гостиницы "Буковеля" оставались открытыми, а кафе и ресторанам было разрешено работать только на вынос или с доставкой. Массовые мероприятия и концерты на курорте было отменены. 11 марта на Прикарпатье предприниматели перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса. По состоянию на 12 марта в области зафиксировали более 71,6 тыс. случаев Covid-19 (за минувшие сутки - 695).